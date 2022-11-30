История одной закупки: в Туркестанской области детей обучают в аварийной школе

Построить в сроки! Не сорвать госпрограмму! К чему приводит спешка и слабый контроль строительства соцобъектов? Сегодня расскажем историю одной госзакупки, которая состоялась в сроки и была исполнена так, как того требовала тендерная документация. Однако, лишь спустя годы, тайное стало явным. Речь идет о строительстве школы в Сайрамском районе Туркестанской области. Наши корреспонденты выяснили все подробности.

В государственную программу "Сто школ, сто больниц", объявленную в 2007 году, стремились попасть буквально все сёла страны, где ощущалась нехватка зданий социального значения. Поселку Асиларык повезло. Финансирование было выделено, тендер состоялся. Сумма лота - 375 миллионов тенге. В конкуре выиграла компания "Югстройсервис", которая возводила здание школы вместе с субподрядчиком. Судя по информации из открытых источников, ТОО "Югстройсервис" действительно зарегистрировано на сайте Госзакупок с юридическим адресов в Алматы и Шымкенте. Лишь спустя 13 лет эту школу, в которой учатся 500 детей, официально признали аварийной. Здание учебного заведения "украшают" не методические наглядности, а многочисленные трещины. Где-то они уже выросли до 5 сантиметров. Поэтому часть здания стала непригодна для учебы.