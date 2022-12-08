История одной закупки: скандал вокруг дендракарты в Караганде. На что потратили 65 миллионов тенге?

В Караганде разгорелся скандал вокруг электронной карты зеленых насаждений. Акимат выделил крупную сумму на то, чтобы посчитали все деревья и кустарники в городе, а затем эту информацию разместили на так называемой дендракарте. Исполнитель вроде бы отработал заказ, действительно сделал опись каждого кустика, но вот самой карты заказчику теперь не видать. Говорят, пользование ею – это уже отдельная история закупки.

Караганда – один из самых живописных городов в стране. Все потому, что там действительно много деревьев и кустарников, за существование которых борются местные экологи. После каждой очередной вырубки они снова и снова просили акимат сделать опись зеленых насаждений и принять на баланс каждое дерево. Это для того, чтобы прекратить бесконтрольную вырубку. Экологи требовали создать некий реестр, где бы была прописана информация о каждом дереве – его возраст, порода, состояние. Это, по мнению специалистов, существенно бы повлияло на сохранение лесистости в городе.

И вот свершилось! В 2018 году акимат города объявил тендер на инвентаризацию и паспортизацию зеленых насаждений. Конкурс выиграло алматинское НИИ. Сумма – 65 миллионов тенге. Работа проведена масштабная. Местные экологи тоже ходили с линейками и замеряли кусты, а заодно контролировали ученых из Алматы. Цифры действительно сошлись. Один миллион 850 тысяч. Столько деревьев и кустарников произрастает в Караганде. Выяснилось, что 65 миллионов ушли на сбор информации и создание денрологического плана. Но чтобы им полноценно пользоваться, нужно приобрести лицензию. А об этом заказчик и подрядчик не договаривались.

Когда ситуация стала накаляться, акимат публично сел за стол переговоров с подрядчиками. Обсуждались разные варианты решения. В частности, о выделении дополнительных средств на обслуживание карты. Местные экологи тем временем продолжают фиксировать незаконную вырубку деревьев на новых стройплощадках и требуют наказать чиновников за нецелевое освоение средств.