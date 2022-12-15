История одной закупки: поставщики услуг по проекту ArtSport начали получать выплаты

В программе "История одной закупки" наши корреспонденты одни из первых обратили внимание на проблему, связанную с подушевым финансированием детского спорта в Шымкенте. Речь идёт о госпрограмме АртСпорт. И вот, спустя несколько месяцев, история получила неожиданный поворот. Генеральная прокуратура выявила более миллиарда хищений по всей стране. Не только в Шымкенте.

Летом мы показывали, как поставщики услуг устраивали митинги, штурмовали акимат и обивали пороги управления культуры. Тогда более 150 творческих кружков остались без финансирования. Исполнитель программы от государства задолжал поставщикам услуг на 600 миллионов тенге. Люди были просто в отчаянии, потому что пришлось содержать творческие кружки за свой счёт.

Из заявления Генеральной прокуратуры:

"Надзорный орган выявил хищение бюджетных денег на 1,1 миллиарда тенге, для чего коррупционеры разработали изощрённую схему по оформлению в кружки и секции около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Однако и с реальным предоставлением услуг оказались огромные проблемы".

По официальным данным, по фактам мошенничества, хищений, дачи и получения взятки, выявленных по результатам проверок, прокурорами начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.

А пока у псевдовладельцев секций по детскому творчеству шли проверки, добросовестные поставщики выживали, как могли. Они покупали за свой счёт материалы, платили зарплаты сотрудникам и не прекращали надеяться, что им всё-таки возместят затраты.

Несмотря на напряжённую борьбу за свои права и творчество детей, руководители кружков и секций всё же считают АртСпорт лучшей реформой за последние 30 лет. Государство реально поддержало детское творчество. Тысячи родителей смогли бесплатно организовать досуг своих чад. Сотни детей стали победителями конкурсов и соревнований. Десятки уникальных талантов открыты впервые, благодаря неравнодушным преподавателям.

У поставщиков услуг небольшая передышка, а дальше – новый год и судя по всему новая история. Как утверждают владельцы кружков и секций, на 2023 год выделено средств на программу АртСпорт меньше на 7 тысяч ваучеров, чем в нынешнем году. А это значит, что семь тысяч шымкентских детей покинут кружки. А те, кто стоял в очереди, её окончания не дождутся. Но поставщики услуг сдаваться не собираются и намерены в буквальном смысле биться за каждого творческого ребенка. Организаторы детского досуга ждут, когда же представят новое руководство в профильном управлении. Хотят сотрудничать и работать на благо города.

В генеральной прокуратуре заявили, что теперь проверки исполнения госпрограммы будут проводиться регулярно, чтобы не допустить нарушений законодательства в таких колоссальных масштабах по всей стране. А мы будем следить за тем, чем же закончится эта история. Ведь обещанное финансирование получили ещё не всё.