История одной закупки: почему в Шымкенте целый микрорайон остался без света

В Шымкенте жители пригородного микрорайона "Достык" вышли требовать свет. Люди жалуются, что устали коротать время при свечах. А ведь три года назад там начали строительство электросети. Управление энергетики разыграло тендер на 816 миллионов тенге. Но полторы тысячи абонентов до сих пор живут во мраке и зависят от частных трансформаторов, которые не выдерживают нагрузки.

В тёмных домах микрорайона "Достык" высокое напряжение сейчас создают только разгневанные жильцы. Говорят, что устали жить в кромешной темноте: электроплиты и котлы не работают, уроки дети вынуждены делать при свечах. Горожане сокрушаются: много лет они вынуждены пользоваться электричеством от частных трансформаторов, которые не выдерживают нагрузки. Свет вроде есть, но его часто нет. Семья Зульфии Асабаевой из-за скачков электричества едва не осталась без дома. Перегоревшую технику починить им не под силу – дорого.

А ведь надежда на светлое будущее у людей появилась три года назад. Тогда из бюджета выделили 816 миллионов тенге на электрификацию микрорайона "Достык". Компания "KAZ Альфа Строй" начала работать, но спустя время рабочие исчезли. Работы по строительству электросетей так и не были закончены.

Искры от жильцов теперь полетели в адрес городского управления энергетики и коммунального хозяйства. Там пояснили, что работу компания остановила из-за судебных тяжб. Случилось это ещё год назад. Тогда специалисты департамента внутреннего государственного аудита выяснили, что подрядчик предоставил недостоверные сведения по опыту работы в конкурсной заявке. Договор потребовали расторгнуть. К тому моменту, компания из бюджета уже получила более 384 миллионов тенге, еще 200 миллионов собственных средств вложило в электросети микрорайона.

Сумма нового лота составила уже 455 миллионов тенге. Но жители возмущаются, что они продолжают жить без света.

Правда чиновники уверены, что терпеть придется недолго, и подрядчик скоро разберется с электросетями. Согласно договорным обязательствам закончить все работы компания должна в конце 2022 года.