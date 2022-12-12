История одной закупки: почему программа по модернизации жилфонда в Усть-Каменогорске провалилась?

Что делать, если подрядчик отказывается выполнять предписание суда? И что даёт право на неисполнение гарантийных обязательств таким горе-исполнителям? Сегодня в программе "История одной закупки" мы расскажем о том, как жители двух пятиэтажек в Усть-Каменогорске пытаются призвать к ответу за некачественную модернизацию жилья.

65% многоэтажных жилых домов Восточного Казахстана относятся к аварийному жилью и требуют капитального ремонта. Многим многоквартирным домам уже по 60-70 лет. В частной собственности у людей старые многоэтажки с обшарпанными фасадами, протекающими крышами и зловонными подвалами. Но другого жилья и у большинства горожан нет.

В 2011 году в стране стартовала программа модернизации ЖКХ. Усть-Каменогорск не стал исключением. В старый жилфонд деньги потекли рекой. Миллионы на ремонт старых многоэтажек. Суть проекта такова: государство выделяет средства подрядчику, подрядчик ремонтирует жилфонд, а потом жители в течение 10 лет возвращают государству деньги. Основной оператор программы - Жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ). Идея в общем-то неплоха, и средства возвратные, и жители довольные. Но на деле всё оказалось не так.

Возмущенные жители двух домов по улице Островского рассказывают, как их попросту обманули. В 2014 году жильцы заключили договор с ЖЭУ о термомодернизации многоквартирных домов. Подрядчику в лице ИП Лебедев были выделены государственные средства- около 20 миллионов тенге. На эти деньги он должен был выполнить несколько довольно простых работ – заменить окна в подъездах, парапеты и карнизы, подправить балконы, подкрасить фасады. Но, по мнению жильцов, работы проведены были из ряда вон плохо.

С одного дома жильцы смогли собрать деньги на ремонт крыши, со второго нет. Там живут в основном пенсионеры, у которых просто нет денег на общедомовые нужды. Но мало по малу за несколько лет жильцы двух домов в среднемелкий ремонт вложились порядочно, а потому выплаты за работы по проекту термомодернизации были вынуждены остановить. Люди считают, что обязательства подрядчик выполнил плохо, поэтому оплачивать они их не собираются. Дальше происходит и вовсе странная ситуация. ИП "Лебедев" после ремонта в стиле "тяп-ляп" самоустраняется, он просто ликвидирует ИП и теряет телефон, проект по модернизации закрывается, и ЖЭУ больше не исполняет обязательства. Но при этом жители по-прежнему должны вернуть деньги государству.