История одной закупки: на самый дорогой дорожный проект в Шымкенте потратят 32 миллиарда тенге

Часть проекта уже реализовали, но как выяснилось со скандалами. Прокуратура города заявила о хищении средств. По данным надзорного органа, 747 миллионов бюджетных тенге выплатили компании без фактического выполнения работ.

В третьем по величине мегаполисе республиканского значения запустили движение по проспекту Кунаева летом этого года. Открывали дорогу, как водится, с помпой. Проект действительно очень амбициозный. Акимат Шымкента планирует сформировать магистральный коридор с беспрепятственным прохождением автотранспортных средств с юга на север путём строительства развязок по проспекту Кунаева и улице Байдибек би. Большая дорога строится в шесть этапов. Кроме всей важности и грандиозности, это ещё и самая дорогая дорога в Шымкенте. Продолжение проспекта Кунаева местные власти оценили в 32 миллиарда тенге. Потрачены они будут на 18 километров шестиполосного полотна, мост через реку и туннель под железной дорогой.

На каждом этапе был определён подрядчик. Часть проекта уже реализовали, но как выяснилось со скандалами. Прокуратура города заявила о хищении средств. По данным надзорного органа, 747 миллионов бюджетных тенге выплатили компании без фактического выполнения работ. Речь идёт о ТОО "Ария-жаңа астана". В 2018 году компания, согласно сайту госзакупок, из одного источника выиграла крупный тендер – на 10 миллиардов тенге. За эти деньги она должна была реализовать пятый этап проекта.

Однако, в акимате уверяют: миллионы оплатили не за работу, а перечислили на покупку строительных материалов. И добавляют, что компания работала из ряда вон плохо, и с ней даже пытались несколько раз расторгнуть договор. После этой истории руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог получил выговор. А ТОО стало фигурантом уголовного дела. И, несмотря на возвращение средств государству, досудебное расследование по данному факту продолжается. А стройкой века теперь занимаются другие компании.

Завершить строительство планируют в конце 2024 года. Сейчас всё упирается в изъятие земель. Акимату предстоит выкупить более двухсот домов. До этого уже приходилось изымать землю для госнужд ради этого проекта. В старой части города – это 93 участка, в основном на них располагались строительные магазины и другие бизнес-объекты. Теперь на очереди густонаселенный микрорайон Сауле.