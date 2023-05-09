История одной закупки: Мошкара загрызает туркестанцев

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На борьбу с кровопийцами в этом году выделили 643 миллиона тенге. Но кто побеждает в этой борьбе.

Жителей Туркестанской области их и домашних животных с апреля загрызает мелкий гнус. Стаи кровососущих насекомых каждую весну и лето не дают никому покоя. В этом году на борьбу с комарами и мошкой в Туркестанской области выделили 643 миллиона, 40 из которых пойдут на исследования. Насколько целесообразны такие вложения и помогает ли такая дорогостоящая борьба победить летающего врага, выяснила команда проекта BaigeNews.kz "История одной закупки".

Кровососущие насекомые легко залетают в машины, общественный транспорт, магазины. От них нет спасения нигде. Меньше мошек становится только при сильном ветре. Но к сожалению местных жителей, он бывает редко. Поэтому взрослые и дети вынуждены отмахиваться полотенцами, ветками и всем, что попадётся под руку. Но и это помогает не всегда. Назойливые насекомые появились в регионе в начале весны, а исчезнут только с наступлением осени. Реакция на укусы мошек у туркестанцев сильнее, чем от комаров. Начинается страшный зуд, покраснение, высыпания и даже появляются язвы.

С аллергической реакцией сложно справляются даже медикаменты. Только начинают заживать одни укусы, как тут же появляются новые.

Страдают не только люди, но и животные. Домашний скот и собак невозможно накрыть или обработать. Коров и баранов стараются выпускать на выпас ночью, так как по словам местных, тогда мошек меньше. С птицей вовсе беда, от укусов даже гибнут цыплята.

От гнуса обработали уже ооло 6,5 тысячи гектаров в Туркестане, Арыси, Кентау, Шардаринском, Отырарском и Сауранском районах. Тендер выиграла компания Satti Tulik, на рынке она уже около 15 лет. Но качество работ местные жители не могут определить из-за активности назойливых насекомых.

Сейчас по обочинам спецмашины распыляют отраву. Чиновники рапортуют, что уничтожены около 80 процентов личинок. Местные жители не доверяют этим цифрам и эффективности таких мер. Говорят, работы в этом году начали поздно, а ещё люди сомневаются в качестве средств, которые используют против гнуса.