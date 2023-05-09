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История одной закупки: Как в Туркестанской области спасаются от мошкары
На борьбу с кровопийцами в этом году выделили 643 миллиона тенге. Но кто побеждает в этой борьбе.
Жителей Туркестанской области их и домашних животных с апреля загрызает мелкий гнус. Стаи кровососущих насекомых каждую весну и лето не дают никому покоя. В этом году на борьбу с комарами и мошкой в Туркестанской области выделили 643 миллиона, 40 из которых пойдут на исследования. Насколько целесообразны такие вложения и помогает ли такая дорогостоящая борьба победить летающего врага, выяснила команда проекта BaigeNews.kz "История одной закупки".
Представить себе спокойную прогулку по Туркестанской земле сегодня можно только если ты полностью закрыл тело, руки, ноги и лицо. Кровососущие насекомые легко залетают в машины, общественный транспорт, магазины. От них нет спасения нигде. Меньше мошек становится только при сильном ветре. Но к сожалению местных жителей, он бывает редко. Поэтому взрослые и дети вынуждены отмахиваться полотенцами, ветками и всем, что попадётся под руку. Но и это помогает не всегда. Назойливые насекомые появились в регионе в начале весны, а исчезнут только с наступлением осени. Реакция на укусы мошек у туркестанцев сильнее, чем от комаров. Начинается страшный зуд, покраснение, высыпания и даже появляются язвы.
"В нашем ауле очень много мошки. Атаковали прям. Дети, взрослые – все страдают. А ведь мы почти все работаем на поле. Из-за мошки аллергия. Глаза, уши – всё красное. Даже когда коров доим, мошка съедает нас. Очень тяжёлая аллергия. Мы стараемся лишний раз на улицу не выходить, хотя сейчас весна. Нам надо огород сажать, а ты в таких вот платках ходим, и дети также идут в школу. Во всём районе такая ситуация", признаётся жительница Отырарского района Жанат Наденова.
С аллергической реакцией сложно справляются даже медикаменты. Только начинают заживать одни укусы, как тут же появляются новые.
Страдают не только люди, но и животные. Домашний скот и собак невозможно накрыть или обработать. Коров и баранов стараются выпускать на выпас ночью, так как по словам местных, тогда мошек меньше. С птицей вовсе беда, от укусов даже гибнут цыплята.
Гнусная проблема началась более 10 лет назад. Но с каждым сезоном мошек становится всё больше и ареал их распространения увеличивается на десятки километров вдоль реки Сырдарьи.
"Уже 10 лет как боремся с мошкой, сон потеряли. Кому это говорить? У людей аллергия, в больницу попадают. Хочется убежать на улицу, а там мошка. Дома сидим. Даже собаки домой бегут. Один профессор приехал сюда, смотрел, говорит, из-за Коксарая мошка", - рассказал житель Отырарского района Хайролла Аймурзаев.
От гнуса обработали уже ооло 6,5 тысячи гектаров в Туркестане, Арыси, Кентау, Шардаринском, Отырарском и Сауранском районах. Тендер выиграла компания Satti Tulik, на рынке она уже около 15 лет. Но качество работ местные жители не могут определить из-за активности назойливых насекомых.
"Власти пока тендер проведут, пока дезинсекцию сделают, она тут уже во всю летает, людей кусает. Надо раньше эту работу начинать, а они в это время денег не выделяют. Сейчас проводят, но опоздали уже. Они летают везде. Раньше надо было обрабатывать", - считает Хайролла Аймурзаев.
Государство не поскупилось – выделило на гнус в этом году 643 миллиона тенге, 40 из которых пойдут на научные исследования. Их результаты, видимо, должны помочь дать ответ на вопрос, где нужно уничтожать назойливую мошку. Но насекомые пока особо не замечают, какая дорогая охота на них ведётся. На обработку одного гектара выходит около ста тысяч тенге. Тогда как, например, в Петропавловске, чуть больше 20-ти. Весна в самом северном городе страны только начинается, и там уже преступили к работам. Кстати, в Туркестанской области тендер на проведение дезинсекции объявили ещё в ноябре, договор с подрядчиком подписали 21 февраля, вскоре получили деньги.
Главное, чтобы эта гнусная история не повлияла на местный бюджет, который в последние годы прилично пополнялся за счёт туристов. Многие сейчас опасаются ехать в эти края. От мошек уже отмахиваются в Туркестане и возле мавзолея Арыстанбаба. А ведь сезон только начинается. Так что крови ещё вдоволь напьются и у местного населения, и у туристов – гнус не будет разбираться, кого кусать, а кого нет. Кстати, крылатых кровопийц особо не отпугивают даже бытовые репелленты. Каждый вечер идёт подсчёт укусов, у кого больше. Не самый лучший вид состязания. Но когда сидишь дома и боишься выйти на улицу, кроме гаджетов это ещё одно интересное развлечение – подсчёт шишек и болячек. Зато чиновники стандартно рапортуют: ситуация под контролем.
"В Отырарском районе предварительно восемь очагов обнаружено. Это ближе к Коксараю, Аккум, Шенгельды, Маякум, Закуль. Там есть очаги, жители жалуются. Мы письмо написали, чтобы дополнительно финансирование дали. Кроме восьми населённых пунктов, надо весь район обработать. В прошлом году дезинсекция не проводилось, возможно, причина в этом. А сейчас работа как положено проводится", - сообщил руководитель отдела ЖКХ Отырарского района Нурсултан Жарасов.
Сейчас отраву по обочинам распыляют спецмашины. Чиновники рапортуют, что уничтожены около 80 процентов личинок. Местные жители не доверяют этим цифрам и эффективности таких мер. Говорят, работы в этом году начали поздно, а ещё люди сомневаются в качестве средств, которые используют против гнуса.
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