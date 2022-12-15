История одной закупки: как осваивают средства в регионах Казахстана

Чем ближе новый год, тем быстрее осваиваются средства в регионах. К чему ведёт спешка, и кто попал в список антилидеров по освоению бюджета?

Сегодня в программе "История одной закупки" мы проанализируем данные, озвученные главой профильного министерства – финансов - на заседании правительства. Речь пойдёт о средствах, которые были выделены на решение социальных инфраструктурных проблем, но по каким-то причинам эти средства до сих пор не реализованы. А значит речь идёт о неосвоении бюджета. Кто из регионов оказался в списке антилидеров, расскажут наши корреспонденты.

Итак, согласно ноябрьским данным, в число антилидеров по неосвоению бюджета попали Актюбинская, Мангыстауская, Западно-Казахстанская область и Астана. Среди причин министр финансов назвал корректировку проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства. К тому же есть факты представления госучреждениями финансовых документов по исполнению бюджета в последний рабочий день месяца. Это не позволяет территориальным органам казначейства вовремя обрабатывать документацию и сводить данные. За всеми этими бюрократическими процессами стоят очень важные для населения проекты.

Например, неосвоенными пока остаются 14 миллиардов тенге в Жамбылской области, из которых 6 миллиардов приходится на районы и Тараз. За голыми цифрами, означающими неосвоение, стоят и другие важные проекты в области.

"В Таразе не освоено 2 миллиарда тенге. Они предназначались для подведения инфраструктуры к жилым массивам Тектурмас, Казарма, Кумшагал, Карасай, Кызылабад, 28 дач и Шалдала, реконструкцию улиц Ташкентской и Мамбет батыра, возведение 22 пятиэтажных 60-квартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова. Причина – несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками и судебные разбирательства", – рассказал руководитель управления финансов по Жамбылской области Жаксылык Сапаралиев.

В Карагандинской области прогнозируется своевременное освоение бюджета. По данным Управления финансов Карагандинской области, к концу 2022 года планируется освоить весь бюджет, который на этот год составил 599, 8 миллиардов тенге с учётом разделения на область Улытау.

По информации руководителя Управления финансов области Людмилы Башариной, деньги перенаправили на социальную сферу и развитие реального сектора экономики.

76,8% бюджета Карагандинской области было направлено на основные сферы:

социальная сфера – 47,6%,

реальный сектор экономики – 29,2%.

На 1 января 2023 года в Абайской области ожидается освоение бюджета на 99,5%, заявили в регионе. И вот что сообщил руководитель Управления финансов Адлет Кожанбаев. "В ноябре и декабре мы должны будем закрыть все платежи, предусмотренные в текущем году. Дело в том, что в октябре из-за процесса перерегистрации всех подведомственных организаций в области наблюдалось небольшое отставание. Но теперь мы все платежи производим своевременно", – пояснил Адлет Кожанбаев.

Итак, до конца финансового года остается не так много времени. Он завершается, как и календарный, 31 декабря. А это значит, что у администраторов бюджетных программ еще есть время, чтобы завершить год со 100%-м освоением. И хотя со стороны это возможно похоже на гонку по растрачиванию государственных средств, на самом деле за этими цифрами и процессами стоят очень важные проекты, которых очень ждут простые люди. Это и питьевая вода в села, и школы, и дороги, и многие другие социальные проекты, за которыми стоят жизни простых казахстанцев. Будем надеяться, что деньги будут не просто освоены на 100%, но и со 100% результатом. Так, чтобы потом не пришлось переделывать.