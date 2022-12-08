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История одной закупки: как общественное объединение инвалидов из Тараза чистило снег в селе в ВКО
Сегодня расскажем историю одной госзакупки, которая поставила под сомнение практику географического отдаления участников тендерного конкурса. Это когда компания, к примеру, из Тараза выигрывает тендер на оказание услуг в Усть-Каменогорске. Именно так и произошло в посёлке недалеко от областного центра Восточно-Казахстанской области.
В прошлом году посёлок обслуживали местные коммунальные предприятия, и жители были довольны. В ноябре 2022-го тендер выиграла фирма из Тараза. Причём, организация, судя по названию, не является специализированным предприятием по уборке территорий. Это Общественное объединение инвалидов Жангыру. Каким образом фирма вышла на конкурс, не поддается логике, но вполне объясняется законом. Они честно выиграли конкурс и им было доверено обслуживание районов с северным климатом. А то, что у организации нет в регионе собственного резерва спецтехники — это, как выяснилось, не проблема. Новые дорожные управленцы рассчитывали лишь на привлечение субподряда.
После того как снега стало невыносимо много, подрядчики направили в село один грейдер и два погрузчика. На целое село, конечно, этого мало. Но в акимате нанятого подрядчика проблемным не считают. Со слов чиновников, по условиям тендера было выбрано самое выгодное ценовое предложение. Девять миллионов тенге фирма из Тараза получит за зимнее содержание поселковых дорог. Суммы сельчане считают более чем внушительными и намерены и добиваться качественной расчистки снега.
Девять миллионов тенге за работу, которую по факту организация не проводит самостоятельно. К тому же в регионе, где сотрудники даже не присутствуют и не имеют на балансе соответствующей техники. "Как это возможно?" — задаемся вопросом мы. Но с точки зрения закона, как говорится, комар носа не подточит. Организация оказалась единственной, кто подал на конкурс документы, и она же стала победителем.
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