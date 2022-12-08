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  • История одной закупки: как новые водопроводы становятся долгостроями, а жители годами живут без благ цивилизации?
История одной закупки: как новые водопроводы становятся долгостроями, а жители годами живут без благ цивилизации? Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34
140

История одной закупки: как новые водопроводы становятся долгостроями, а жители годами живут без благ цивилизации?

Сегодня расскажем историю одной госзакупки из Туркестанской области. Там разразился настоящий скандал вокруг сельского водопровода. Дело в том, что жители очень ждут, когда же им наконец-то проведут питьевую воду в поселки. Но блага цивилизации никак не доходят до них.

Тридцать лет жители двух сёл Акжол и Кауыншы в Келесском районе ждали, когда к ним проведут питьевую воду. Всё это время там вынуждены были покупать привозную, или пить грязную из арыков.  И какова была радость шести тысяч человек, когда строительства центрального водопровода началось. Случилось это в 2021 году. Но радость была недолгой. Жители сразу двух поселков лишились покоя. Говорят, что к ним в населенные пункты никак не могут провести чистую, питьевую воду. Важный коммунальный проект, по словам сельчан, может превратиться  в долгострой. 

Центральный водопровод  строить в сельском округе начали в 2021 году, вспоминают сельчане.  Согласно сайту государственных закупок, проект оценили в  845 миллионов тенге.  Тендер выиграла компания "Barat & Co", и обязалась построить даже дешевле. За 754 миллиона тенге. Подрядчик должен был управиться к декабрю 2022 года. Трубы к домам людей подвели, а вот с водой  случился настоящий казус. Её здесь … не  нашли.

Специалисты, занимающиеся строительством  водопровода,  и сами удивлены. Говорят, что согласно подземной разведке, воды здесь должно быть вдоволь. Правда, исследование проводили еще в 2015 году. Тогда  разведка показала, что  в сутки тут можно получить до  160 кубов, а по факту ничего. Пока искали живительную влагу,  из бюджета освоили  600 миллионов тенге.

Питьевую воду жителям двух сёл теперь пообещали дать в следующем году.  А у сельчан дежавю. Они говорят, что  в 2009 году здесь уже пытались провести  другой водопровОд, и тоже за бюджетные деньги.  Но его так и не закончили.

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#госзакупки
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:34
140
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