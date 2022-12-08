История одной закупки: как новые водопроводы становятся долгостроями, а жители годами живут без благ цивилизации?

Сегодня расскажем историю одной госзакупки из Туркестанской области. Там разразился настоящий скандал вокруг сельского водопровода. Дело в том, что жители очень ждут, когда же им наконец-то проведут питьевую воду в поселки. Но блага цивилизации никак не доходят до них.

Тридцать лет жители двух сёл Акжол и Кауыншы в Келесском районе ждали, когда к ним проведут питьевую воду. Всё это время там вынуждены были покупать привозную, или пить грязную из арыков. И какова была радость шести тысяч человек, когда строительства центрального водопровода началось. Случилось это в 2021 году. Но радость была недолгой. Жители сразу двух поселков лишились покоя. Говорят, что к ним в населенные пункты никак не могут провести чистую, питьевую воду. Важный коммунальный проект, по словам сельчан, может превратиться в долгострой.

Центральный водопровод строить в сельском округе начали в 2021 году, вспоминают сельчане. Согласно сайту государственных закупок, проект оценили в 845 миллионов тенге. Тендер выиграла компания "Barat & Co", и обязалась построить даже дешевле. За 754 миллиона тенге. Подрядчик должен был управиться к декабрю 2022 года. Трубы к домам людей подвели, а вот с водой случился настоящий казус. Её здесь … не нашли.

Специалисты, занимающиеся строительством водопровода, и сами удивлены. Говорят, что согласно подземной разведке, воды здесь должно быть вдоволь. Правда, исследование проводили еще в 2015 году. Тогда разведка показала, что в сутки тут можно получить до 160 кубов, а по факту ничего. Пока искали живительную влагу, из бюджета освоили 600 миллионов тенге.

Питьевую воду жителям двух сёл теперь пообещали дать в следующем году. А у сельчан дежавю. Они говорят, что в 2009 году здесь уже пытались провести другой водопровОд, и тоже за бюджетные деньги. Но его так и не закончили.