История одной закупки: как летняя приёмка школы обернулась зимними проблемами в Петропавловске

В стране как грибы после дождя появляются новые школы. Почему проблемы в эксплуатации возникают сразу после открытия? Кто контролирует приёмку зданий и почему это, зачастую, происходит в спешке?

Новая школа в Петропавловске – большая радость для детей и родителей. Лицей с айти-уклоном открыли в прошлом году, набрали сразу 58 классов. Еще бы. Популярное направление, новое здание, учиться одно удовольствие. Однако, учителя и ученики стали испытывать дискомфорт с наступлением холодов. Выяснилось, что в учебном заведении элементарно не хватает батарей. 13,14 градусов в кабинетах. Это даже не по доктору Комаровскому. Дети вынуждены надевать верхнюю одежду и оставаться в уличной теплой обуви. Чтобы не прерывать учебный процесс, учеников переводят к классы потеплее.

На строительство школы был выделен 1,8 млрд тенге. Проект вполне себе типовой. В акимате нас заверили, что строительство шло без нарушений. Всё в строго указанные в договоре сроки и согласно проектно-сметной документации. Впрочем, в управлении строительства не считают, что проблема возникла во время возведения. Там склонны полагать, что это ответственные лица от школы плохо подготовились к зиме.