История одной закупки: дома, построенные за государственные деньги в Шымкенте, трещат по швам

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Расскажем историю одной закупки, от которой теперь зависят судьбы как минимум 96-ти семей. Все они – соседи одной новостройки. И большинству из них еще несколько лет выплачивать ипотечный кредит. Эта история началась еще в 2016 году, когда власти города задумали грандиозный проект. Идея благая – построить ультрасовременный район, который в перспективе станет визитной карточкой города. Шымкент-сити по задумке должен был отличаться современной инфраструктурой, комфортными условиями для проживания и ведения бизнеса, соответствовать самым высоким стандартам градостроительства и архитектуры.

Финансирование – иностранные инвестиции и государственные средства. Дом ветшает на глазах, в квартирах обещанный повышенный комфорт не ощущается. Жители перестали жаловаться. Во всяком случае в управлении строительства нам сказали, что последняя жалоба от жильцов поступала в 2020 году. На все письма подрядчик якобы отреагировал положительно и исправил то, что требовали. С тех пор официальных писем не поступало, стало быть, и реагировать не на что. Впрочем, в управлении заверили, что заставят подрядчика привести дом в порядок. Еще есть год гарантии.