  • 11 Сентября, 17:04
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История одной закупки: чиновник и бизнесмен из Тараза обокрали государство на 100 миллионов

Сегодня, 15:58
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История одной закупки: чиновник и бизнесмен из Тараза обокрали государство на 100 миллионов Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем как в Таразе чиновник и бизнесмен получили реальный срок, и многомиллионный штраф за то, что проводили незаконные тендеры. Предприимчивый "дуэт" хорошо нажился на благоустройстве дворов города, в частности на освещении и установке камер уличного наблюдения. Все тендеры проводились без конкурсов. Ущерб государству составил 115 млн тенге.

 

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