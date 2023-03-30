История одного экспоната: жилет "изменника родины" Жанайдара Садвакасова

В музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области хранятся около 20 тысяч экспонатов. Месяц назад коллекцию пополнил жилет из кожи, принадлежавший государственному и общественному деятелю Жанайдару Садвакасову. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz его внучатая племянница Перизат Садуакас рассказала об истории жилета, который семья репрессированного хранила как священную реликвию.

Сакен Сейфуллин был тамадой на свадьбе и дал имя первенцу

"Он был государственным и общественным деятелем, наркомом юстиции, генеральным прокурором Казахстана, первым секретарём обкома и горкома партии в Алматы, вице-министром финансов, первым заместителем тогдашнего премьер-министра, председателя Совнаркома", – с гордостью перечисляет Перизат Садуакас.

Жанайдар Садвакасов, действительно, несмотря на короткую жизнь, успел внести серьёзный вклад самые разные сферы, в том числе образования, культуры и законодательства Казахстана.



Фото школы, которую построил Жанайдар Садвакасов в родном ауле в 1930 году

Занимался разработкой проектов первых казахстанских законов. Под его контролем проводилась проверка Декрета о конфискации. По инициативе Садвакасова на Совете народных комиссаров обсуждались нормы IX части Уголовного кодекса, и было решено их ужесточить.

В своё время он председательствовал в Центральной комиссии при ЦИК по введению казахского языка в делопроизводство. Инициировал дискуссии о будущем казахской советской литературы, рецензировал новые произведения и акцентировал внимание писателей на сохранении национального духа. Был одним из руководителей организации казахской молодёжи "Жас қазақ" и "Қазақ жастарының демократиялық кеңесі".

Жилет знаменитого предка в музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" семья передала в преддверии 125-летия со дня его рождения.

Перизат Садуакас приходится внучатой племянницей: Жанайдар и её отец Курман приходились друг другу родными братьями; один был самым старшим (1898 года рождения), другой – самым младшим (1935-го).

Напомним, Жанайдара Садвакасова арестовали в 1937-м, в феврале 1938-го его приговорили к расстрелу.



Жанайдар Садвакасов в момент задержания

Незадолго до трагических событий в 1935 году у него родился сын.

"Имя младенцу дал Сакен Сейфуллин: они были земляками – оба родом из Жанаркинского района Карагандинской области. Тесно дружили, поэт даже был тамадой на свадьбе Жанайдара Садвакасова в 1922 году, когда он женился на украинке Елизавете Александровне. Примерно через месяц после рождения внука, по рассказам родственников, в Алматы к Жанайдару приехал его отец, мой дедушка Садуакас Жалмаханов. Он тогда жил в том же Жанаркинском районе под Карагандой, сейчас посёлок называется Тогузкен", – рассказала Перизат Курманкызы.

Жанайдар и Елизавета Садвакасовы

Перед самым возвращением отца в аул Жанайдар снял с себя кожаный жилет и надел на отца. По приезду в аул Садуакас закатил той, собрав гостей, соседей и родственников. Ещё бы, такая радость – родился первый внук от старшего сына.

"На этом тое Садуакас передарил жилетку своему құда – свату, его звали Тусей. Это был 1935 год, – напомнила родственница. – А 17 сентября 1937 года Жанайдара Садуакасова задержали по подозрению в измене родине, и как врага народа посадили. В 25 февраля 1938 года в Алма-Ате он был расстрелян. После задержали и его отца, моего деда Садуакаса, расстреляли. Эти события напугали Тусея, опасаясь подозрений в связи с Садвакасовыми и преследований, он вернул жилет жене Садуакаса, моей бабушке, её звали Сара. Спустя какое-то время бабушка передала вещь своим старшим сыновьям, младшим братьям Жанайдара Ырзыхану и Сагынаю. Ырзыхан (третий по счёту сын Садуакаса) хранил жилет у себя дома до конца жизни. Он, к слову, жил в посёлке Атасу в центре Жанаркинского района. Иногда носил её".

Сара Матайкызы, мама Жанайдара Садвакасова

Ырзыхан Садвакасов ушёл из жизни в 1994 году в возрасте 84 лет.

"Незадолго до смерти он пригласил моего отца, своего самого младшего брата Курмана. Сказал, что этот жилет – ценная священная реликвия. Что иногда надевал его на работу, он трудился на железной дороге простым рабочим. Наказал, чтобы после его смерти Курман забрал вещь себе как единственную оставшуюся от Жанайдара. Ведь личные вещи "врагов народа" конфисковывали и ничего не оставалось. Таким образом, после смерти Ырызхана жилет достался моему отцу, он бережно хранил его. Теперь он в экспозиции музея "АЛЖИР", думаю, так будет правильно", – поделилась Перизат Садуакас.

Горький путь Лизы

В жернова репрессий попала и супруга первого заместителя председателя Совнаркома КазССР Елизавета Садвакасова. В 1938 году её как жену изменника родины приговорили к восьми годам исправительно-трудового лагеря. Она сначала попала в тюрьму в Алма-Ате, потом в Акмолинский лагерь жён изменников родины ("АЛЖИР"), затем в "КарЛАГ".

Через лагеря ГУЛАГа этапом прошли свыше 18 тысяч женщин прошли, их постоянно переводили из одного лагеря в другой.

В "АЛЖИРе" от начала до конца отбывали срок около 8 тысяч – русские, еврейки, украинки, казашки, немки, француженки, шведки, японки, норвежки, австрийки, польки, грузинки, армянки, азербайджанки, литовки, латвийки. Порядка 600 женщин (цифра уточняется) умерли.

Елизавету Садвакасову освободили только в 1946 году.

"Выйдя на свободу, Елизавета Александровна переехала в Узбекистан. Прописаться в Алма-Ате у неё из-за биографии не получилось, а в Ташкенте жила её родная сестра", – пояснила Перизат Садуакас.

Она, кстати, вырастила единственного сына Жанайдара и Елизаветы.

Рустем и Алия Мангельдины

"Перед задержанием ей удалось передать Рустема сестре, он так и вырос в семье тёти. Её муж, кстати, тоже был казах – Султанбек Мангельдин. Они воспитали мальчика как своего, но Рустем знал, чей он сын. С родной мамой Елизаветой они общались, но, скорее, больше официально. Султанбек дал приёмному сыну свою фамилию, Рустем до конца жизни носил фамилию Мангельдин. Учился и вырос в Ташкенте, потом поступил в университет в Кыргызстане, стал геологом, да так и остался жить и работать в Бишкеке. Был профессором, доктором геологических наук, руководителем геологических экспедиций. Рустем Мангельдин, к слову, тоже был женат на русской. Людмила Мангельдина сейчас живёт в России, в городе Пенза. У супругов было двое детей – сын и дочь. Эдуард скончался в 2006 году в Москве, а Лилия живёт вместе с мамой", – сообщила собеседница.

Сын Жанайдара Садвакасова Рустем скончался в Бишкеке в 1993 году. При жизни ему удалось познакомиться со своими прямыми родственниками.



Курман Садвакасов, Рустем и Эдуард Мангельдины во время приезда в Казахстан

"В 1971 году он приезжал в Казахстан. Его встречали мой отец и другие братья Жанайдара, все на тот момент были живы. Тогда Рустем Мангельдин готовился стать доктором наук, писал диссертацию. Родственники были несказанно рады этой встрече, а он, в свою очередь, обещал, что после защиты диссертации вернётся в Казахстан, сменит фамилию, станет Садвакасовым. Но этого не случилось: обстоятельства…", – говорит Перизат Курманкызы.

"Лучше оправдать 100 преступников, чем осудить одного безвинного…"

Сегодня семья бережно хранит письма – Елизаветы Александровны и их с Жанайдаром Садвакасулы внуком Эдуардом…

Лиза Садвакасова называла супруга Джанаем и скорбила о его трагической судьбе.

"Я очень понимаю ваше горе, сама просидела 10 лет в Карлаге ни за что, ни про что, – делится тоскливыми мыслями 87-летняя вдова. – И мужа потеряла, и вся жизнь разбита. В судейском мире есть такое суждение: "Лучше оправдать 100 преступников, чем осудить одного невинного". А в жизни часто получается наоборот, как с Вашим сыном…"

Последнее послание Елизаветы Александровны датировано 15 сентября 1989 года. В нём она рассказывает, что тяжело переносит ташкентскую жару, слабеет, плохо видит и читает через лупу.

"Вы, пожалуйста, не обижайтесь, если я не смогу писать Вам. У меня обо всех Вас навсегда останется самое светлое чувство. Вы самые близкие и родные Джанаю и мне тоже, хотя я Вас, кроме Курмана и его жены, никогда не видела. Пока я жива, буду помнить о Вас…"



В одном из писем 30-летний Эдуард пишет, что его отец Рустембек дал наказ не терять их.

"Он виноват перед Вами, перед памятью своего отца, моего дедушки Жанайдара, что сменил фамилию. Но простите его, пожалуйста, это было очень трудно сделать у нас здесь, в Киргизии. Вот только что отметили полгода, как его нет с нами, он был уже доктором геолого-минералогических наук. У нас большое горе… Очень хочу к Вам приехать, если Вы не против, и выполнить волю отца, наладить связь со своими родственниками-казахами. По паспорту я тоже казах, как и мой отец. Жалко, что не знаю языка…"

Жанайдара Садвакасова реабилитировали 16 апреля 1957 года.

В музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", как уточнила руководитель отдела исследовательской работы Лаура Абдрахманова, на сегодня хранятся свыше 19,2 тысячи экспонатов. Самые пронзительные из них, пожалуй, – миниатюрные скульптуры матерей с детьми из мякиша хлеба, письма сестёр к комиссару Берии с просьбой вернуть их маму, вышитое в лагере одеяло узницы, которым она укрывала малышку-дочь. Последнюю, как и жилет Жанайдара Садвакасова, хранили в семье, как ценнейшую реликвию…



