История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев

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О важности межэтнического согласия высказался Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры, передаёт BaigeNews.kz.

"Духовная гармония – источник единства. История народа, родной язык и религия наших предков – это уникальные ценности, объединяющие страну. Они не должны быть причиной раздоров. Нельзя допускать того, чтобы люди шли путем ошибок и заблуждений. В Казахстане в мире проживают представители разных этносов. У нас одна и общее видение будущего. Все мы – граждане одной страны. Принцип "единство – через многообразие" никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие "гражданин Казахстана" должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом мы как единый народ уверенно шагнем в будущее", - подчеркнул президент на форуме народной коалиции по его поддержке на выборах.

Он отметил, что устойчивый прогресс не мыслим без опоры на традиции и ценности.

"Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, справедливый Казахстан. Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий Глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В стране накопилось очень много проблем, требующих безотлагательного решения. Президент пообещал, что на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.