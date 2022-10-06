Лента новостей
- Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран 18:34 0
- 50 миллионов тенге инвестировали алматинцы в несуществующие бизнес проекты 18:01 92
- 17-летний Арсен Кылышбек о том, как совмещать школу и бизнес 17:50 146
- Решения от сёл до Акорды должны принимать, исходя из государственных интересов - Токаев 17:25 152
- История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев 17:18 201
- В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу 17:08 152
- На первое место выйдут общенациональные, а не узкоклановые интересы - Президент 17:07 166
- Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана - Токаев 17:01 247
- Токаев: Борьба с коррупцией - моя стратегическая цель 16:59 172
- Народная коалиция представила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента 16:54 187
- "Благодарю всех за доверие" - Токаев о выдвижении его кандидатом на выборы президента 16:45 166
- Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан 16:39 241
- Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент 16:32 344
- Из Казахстана стали чаще летать за границу — МИИР 15:57 265
- Обеды с волосами и насекомыми: в международной школе Астаны идёт проверка 15:50 251
- Игры с НДС: фиктивные счета-фактуры на 1,1 миллиарда тенге выписал шымкентец 15:38 307
- Лучших учителей наградили в Астане 15:28 341
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 15:20 302
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 15:11 397
- Пятерых детей вернули на родину из Кыгрызстана - Минпросвещения РК 14:47 379
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 14:21 310
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 14:14 330
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 14:07 341
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 13:59 381
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 13:53 412
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 13:38 313
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 13:38 385
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 13:26 921
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 13:18 1004
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 13:04 181
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 13:02 312
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 12:23 446
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 12:22 246
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 11:09 598
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 11:04 502
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 10:41 486
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 10:27 351
- Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева 10:26 396
- "Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров 10:02 628
- Для срочников установят индивидуальный накопительный рейтинг при поступлении в вуз 09:19 509
- 60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 08:48 383
- "Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы 08:40 500
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 08:05 525
- Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев 07:41 366
- "Разобью голову об унитаз" — директор школы угрожала ученику в Костанайской области 06:38 1900
- Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления 05:12 383
- Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 04:30 7027
- Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира 03:21 2612
- На учениях ОДКБ локализовали вероятный очаг инфекционного заражения 02:14 616
- Десятый месяц ждут выплат учителя в одном из районов ЗКО 01:08 419
- Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки 00:17 459
- Школьник умер на уроке физики в Уральске 05.10.2022 1940
- "Чувствую поддержку и энергетику болельщиков" — Джокович о своем участии в турнире в Астане 05.10.2022 745
- Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау 05.10.2022 395
- Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды 05.10.2022 1536
- Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки 05.10.2022 425
- Фильм о жизни сотрудников Антикора сняли в Казахстане 05.10.2022 602
- На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР 05.10.2022 815
- Бизнес требует лишить "Казахтелеком" монополии на маркировку 05.10.2022 816
- Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство 05.10.2022 1844
- Токаев посетил Павлодарский алюминиевый завод 05.10.2022 450
- Госслужащие и их супруги из-за ошибок задолжали 759 миллиардов тенге налогов 05.10.2022 535
- Запуск первой очереди ТЭЦ-3 в Астане запланирован на 2023 год 05.10.2022 512
- Какие идеи должны донести педагоги до казахстанских детей, рассказал Токаев 05.10.2022 418
- Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Астане 05.10.2022 515
- Пропавшую 37-летнюю женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 05.10.2022 8279
- Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана 05.10.2022 473
- "Кто даёт взятку, тот своевременно отправляет свой груз" - Антикор о коррупции в КТЖ 05.10.2022 465
- Почему внеочередные президентские выборы должны пройти в этом году, рассказал гость проекта "2022" 05.10.2022 516
- Продолжить развитие трамвайной системы поручил Токаев 05.10.2022 732
- Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует - Токаев 05.10.2022 666
- Власти Казахстана действуют проактивно - глава миссии МВФ о возможных санкциях 05.10.2022 515
- Курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться - эксперт 05.10.2022 733
- Ордена и медали вручил президент отличившимся павлодарцам 05.10.2022 469
- Предстоящий отопительный сезон – прямая ответственность акимов всех регионов - Токаев 05.10.2022 548
- Токаев рассказал, от какого объединения будет баллотироваться на выборах 05.10.2022 673
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 35816
- До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева 05.10.2022 449
- Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан - Токаев 05.10.2022 397
- Imanbek и Мария Мудряк стали успешными послами нашей культуры за рубежом - Токаев 05.10.2022 452
История народа и язык не должны быть причиной раздоров - Токаев
О важности межэтнического согласия высказался Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры, передаёт BaigeNews.kz.
"Духовная гармония – источник единства. История народа, родной язык и религия наших предков – это уникальные ценности, объединяющие страну. Они не должны быть причиной раздоров. Нельзя допускать того, чтобы люди шли путем ошибок и заблуждений. В Казахстане в мире проживают представители разных этносов. У нас одна и общее видение будущего. Все мы – граждане одной страны. Принцип "единство – через многообразие" никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие "гражданин Казахстана" должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом мы как единый народ уверенно шагнем в будущее", - подчеркнул президент на форуме народной коалиции по его поддержке на выборах.
Он отметил, что устойчивый прогресс не мыслим без опоры на традиции и ценности.
"Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, справедливый Казахстан. Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий Глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В стране накопилось очень много проблем, требующих безотлагательного решения. Президент пообещал, что на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 13:26 921
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 13:18 1004
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 08:05 525
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 35816
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 925
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 613
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 14156
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1121
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 860
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7779
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3448
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 2973
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4837
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21077
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2997
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6661
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14257
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4552
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5347
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2113
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20746
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2139
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341401
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30175
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2731
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3585
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9464
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2753
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42249
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7783
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5628
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4947
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3975
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4412
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5963
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3535
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4360
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3690
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21018
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3589
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4029
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3554
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25083
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182677
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10427
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14479
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5496
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5879
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14566
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5169
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11093
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5078
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7819
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29884
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12316
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5746
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9677
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5923
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22987
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7880
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8615
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7068
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12409
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7829
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6756
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6791
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10519
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6956
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6501
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9082
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6797
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14768
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6523
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6708
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6586
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9087
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6873
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7288
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8035
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7302
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10769
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9166
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9144
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9536
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8840
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13114
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9786
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11636
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12643
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12414
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10087
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10405
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25993
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11332
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13576
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10442
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11826
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12442
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13575
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11836
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13788
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13329
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14449
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14440
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30965
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14856
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15758
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15566
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16203
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16332
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24775
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15822
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23133
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33744
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17619
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22617
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22033
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24153
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20194
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21446
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19673
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19638
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19506
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35121
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21522
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19846
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24446
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23861
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24166
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23441
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23518
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25656
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26224
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24889
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24456
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25164
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26087
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24075
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27034
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24915
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25545
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26541
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28124
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27234
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26399
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29912
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26042
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28919
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26575
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57412
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28149
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27211
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28871
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26869
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27186
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27200
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26920
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29328
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27831
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29913