В Казахстане в последние годы фиксируется рост пациентов с психическими расстройствами. Часть из них находится в психиатрических учреждениях, в стенах которых, как оказалось, происходят факты нарушения прав пациентов и преступлений против них. Подробнее об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказала руководитель общественного фонда "Қорғау HR" Алия Абдинова. Она привела конкретные ситуации, о которых фонд узнал от обратившихся к ним за помощью бывших пациентов таких учреждений или их родных.

- Алия Сабитовна, чем занимается общественный фонд "Қорғау HR"?

- Наш общественный фонд – это неправительственная организация, основанная в 2014 году мной и моей единомышленницей, уже уехавшей из страны. Фонд принимает задокументированные случаи и заявления от потерпевших в учреждениях психиатрии. Обращения к нам поступают со всего Казахстана, но больше всего с Алматы, так как мы находимся здесь.

У нас нет источников финансирования в виде грантов отечественных или международных, так как НПО, получающие гранты, всегда ангажированы и действуют в чьих-то интересах. Как правило, туда внедряют что-то не очень хорошее и выгодное нашей стране. По сути, мы – волонтёры, желающие помочь пострадавшим казахстанцам. И первые семь лет наш фонд фактически работал бесплатно, так как у меня был доход из другого источника – я занималась юридической деятельностью. Только в последние годы мы стали получать от обратившихся к нам за помощью людей какие-то деньги, необходимые для зарплаты и оплаты аренды помещения.

- Недавно в СМИ появилась новость о том, что молодых пациенток туркестанского центра психического здоровья якобы насиловали санитары. Сейчас ведётся расследование. Скажите, пожалуйста, такие преступления и вообще факты нарушений прав пациентов часто случаются в таких учреждениях? Кто контролирует такие центры в части соблюдения прав пациентов?

- К сожалению, изнасилования и стерилизация довольно часто происходят в психиатрических больницах, психоневрологических интернатах. Кроме того, допускаются и другие нарушения.

Деятельность психиатрических больниц в Казахстане контролирует уполномоченный орган в области здравоохранения. Он должен: обеспечивать государственную политику в сфере оказания психиатрической помощи населению и гарантию прав граждан при её оказании; разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты; контролировать деятельность врачей-психиатров, психиатрических и психоневрологических организаций. Местные исполнительные органы тоже должны вести контроль за деятельностью таких организаций. Надзор за соблюдением законности и прав человека при оказании психиатрической помощи осуществляют органы прокуратуры. Но как ведётся контроль – это большой вопрос.

Более подробно о случаях нарушений расскажу отдельными кейсами, которые непосредственно рассматривались нашим фондом.

Первый случай. В 2015 году к нам обратилась мама, её дочь плохо училась в школе, ей поставили лёгкий диагноз – заторможенность психоречевого развития. Имеющим психиатрический диагноз детям перед получением удостоверения личности в 16 лет по закону необходимо пройти обследование в психиатрической больнице. Их госпитализируют. Эту девочку госпитализировали в психиатрическую больницу Алматы и, со слов матери, там её изнасиловали санитары (подтверждённых документов нет), потому что были уверены, что эта девочка сирота.

Некоторым детдомовцам ставят психиатрические диагнозы и на полгода отправляют в психиатрические больницы заполнять детские койко-места. И, как показывает практика, с ними делают, что хотят: испытывают препараты, насилуют. Санитары, думая, что эта 16-летняя девочка тоже сирота, изнасиловали её. После случившегося и влияния психотропных препаратов у неё произошёл откат в развитии – она перестала разговаривать вообще. И когда её мать пришла, санитары с удивлением спросили: "Она что, не сирота?". То есть они думали, что она сирота, и они могут делать с ней, что хотят. Мама, обратившаяся к нам, рыдала и "рвала волосы на голове", горько сожалея о том, что госпитализировала дочь на этот месяц. Девочка плохо училась, но, по крайней мере, делала что-то по дому, у неё было стремление к жизни. После случившегося мама была вынуждена сдать её в психинтернат, потому что за девочкой нужен был круглосуточный уход.

Второй случай произошёл в Туркестанской области. К нам в фонд обратилась журналистка, написав в социальной сети Facebook о том, что всех находящихся там девушек принудительно стерилизовали. Сейчас мы эту журналистку найти не можем, а для суда все документы уже подготовили. Девочку с диагнозом ДЦП лёгкой степени, сироту, перед 18-летием, как и многих других сирот, отправили в психинтернат (сейчас они называются Центры по оказанию специальных социальных услуг), где её принудительно стерилизовали. Всё началось с того, что в этом учреждении насиловали неходячую женщину, об этом стало известно лишь тогда, когда она забеременела. Она вообще не ходила и не говорила, видимо поэтому над ней так издевались, а узнали о её беременности на большом сроке, когда появился живот. После этого её абортировали и всех молодых девушек этого психинтерната Туркестанской области принудительно стерилизовали, в том числе эту молодую девушку с диагнозом ДЦП лёгкой степени – у неё проблемы с ногой, а не с головой. Эта девушка сотворила невероятное: она вышла с интерната, вернула свой статус дееспособности и обратилась в различные фонды с заявлением о том, что она хотела бы создать семью и родить ребёнка, но её стерилизовали. А стерилизуют их для того, чтобы, простыми словами, не спалиться, когда санитары их насилуют. Все документы по данному случаю у нас имеются. Это два случая изнасилования в таких учреждениях, которые известны нам.

- Как такие нарушения прав пациентов стали возможны в психиатрических больницах?

- В основном в психинтернатах находятся люди со статусом "недееспособные", который ставят всем – надо или нет. За всех, кто имеет такой статус, могут принимать решения другие люди, – опекуны или руководство психиатрических интернатов. Такой статус был у девушек в психиатрическом интернате, которых стерилизовали. Они даже дрались, так как понимали, к чему это приведёт.

Есть психиатрическая больница, позиционирующая себя как обычная больница. Предполагается, что люди туда приходят по собственному желанию и пишут добровольное согласие на добровольную госпитализацию и лечение. Но как показывает практика, у людей это добровольное согласие не спрашивают и даже добиваются этого согласия, грозя тем, что не выпустят с клиники.

В сам момент госпитализации происходит нарушение прав человека. Когда рассматривался новый Кодекс о здоровье нации, мы добились того, что постановка психиатрического диагноза возможна с согласия человека. А в первоначальном варианте кодекса хотели дать полномочия врачам без согласия пациента ставить подобные диагнозы.

Обсуждая проект закона, мы также предлагали обеспечить обязательную аудио- и видеофиксацию при самой госпитализации. Например, если человек не пришёл добровольно, а его принудительно привезли и госпитализировали впервые, то у сотрудников этой бригады должны быть жетоны, как у полицейских, с видеокамерой, фиксирующей весь процесс. А в психиатрическую больницу люди зачастую сами не приходят, их принудительно привозят и выбивают добровольное согласие на госпитализацию. Мы обращались в прокуратуру с жалобой, а они нам ответили, что ничего не могут сделать, так как есть согласие пациента на госпитализацию. Но под властью так называемых санитаров и действием психотропных препаратов человек хоть что подпишет.

Как показывает практика, когда вновь прибывших пациентов заводят в палату, то даже не проводя обследования, сразу накачивают препаратами и они находятся в беспомощном состоянии. Зачастую их сразу привязывают к кровати. Вопрос о том, сколько времени они должны быть привязаны к кровати, тоже не отрегулирован. Естественно, человек, попавший туда против воли, не имеющий никаких диагнозов, будет сопротивляться и возмущаться, ведь у него нет доступа ни к телефону, ни к бумаге, нет никакой возможности связаться с родственниками.

Был случай, когда женщину, с её слов, сутки не освобождали от фиксации. У неё были больные почки, и когда она просила утку, сотрудники психбольницы её не приносили, ей приходилось мочиться в кровать. Естественно, когда со стороны приходит человек и видит возмущающуюся женщину в таком состоянии, то сразу возникает мнение, что женщина нездорова.

- С какими жалобами чаще всего обращаются в ваш фонд?

- Больше всего к нам в фонд обращаются с жалобами женщины, которых впервые госпитализируют в психиатрическую больницу.

Например, у нас был такой случай. Соседи "настучали" на девушку из-за кота. В марте он периодически сбегал, и когда её не было дома, чтобы он мог поесть, возле двери она поставила две миски с водой и едой. Она конфликтовала с соседями, потому что они её сверху топили. И эти две соседки написали на неё жалобу участковому, что она якобы ненормальная. Но согласитесь, если топить любого соседа, у которого свежий ремонт, он тоже будет ругаться. Приехала скорая помощь, сотрудники её скрутили и поместили в психиатрическую больницу. В тот момент девушка была беременная. И она была просто шокирована, когда её привезли в психиатрическую больницу, где перед госпитализацией всем проводят санитарную обработку – прибывших моют в ванной. Перед процедурой её начали раздевать санитары-мужчины. И она от унижения плакала, не понимая, как вообще такое может происходить. Она попросила их, чтобы она могла раздеться сама. Они позволили, но стояли и смотрели, как она моется. Такая практика в психиатрических больницах есть.

Ещё один случай: пожилую женщину также без её согласия госпитализировали. Началось с того, что она требовала дорогие лекарства для тяжелобольной дочери, которые должны выдаваться бесплатно. В больнице не хотели их бесплатно выдавать и в связи с этим она с ними ругалась. Сотрудники больницы отправили к ней психбригаду. Когда она утром собралась купаться, была в халате, в дверь позвонили. Открыв дверь, она увидела сотрудников бригады, которые скрутили её против воли, сорвали халат и увезли. Она попросила их дать ей возможность одеться. И там тоже при санитарной обработке санитары-мужчины её раздели догола и смотрели, как она моется. Это очень унизительный момент раздевания женщин перед неизвестными мужчинами. Им всё равно – пожилая женщина, молодая или беременная. Такая практика, к сожалению, есть. Эти факты отражены в консолидированном отчёте за 2016-2017 годы на сайте уполномоченного по правам человека. Кроме того, она также якобы подписала добровольное согласие на госпитализацию, чтобы её выпустили. За 26 дней нахождения в учреждении эта женщина похудела на 22 килограмма.

Я считаю, что такие факты относятся к нарушению прав человека, жестокому обращению и унизительному отношению. Психиатрическая больница, по сути, как тюрьма. Но они ассоциируют себя не с тюрьмой, а с обычной больницей. Но когда девушки или женщины приходят в обычную больницу, у них есть право сказать, что он не хотят раздеваться перед мужчиной. Для женщин такая практика в психиатрических клиниках унизительна. Столько обратившихся ко мне женщин плакали из-за этого унизительного раздевания перед мужчинами.

- А как испытывают препараты на тех, кто поступает в психиатрические больницы?

- Это нам рассказывали сироты, выросшие в интернатах и попавшие в психиатрические интернаты. В детстве в психиатрических интернатах врачи давали полстакана препаратов. Они понимали, что от такой дозы могут умереть, и был случай, когда мальчик впал в кому. Таким образом сотрудники психиатрических учреждений проверяли разные дозировки препарата. Но в психиатрических больницах на это отвечают: "Да кому вы верите!? Психбольному?". Но когда одно и тоже нарушение рассказывают десятки человек, не знающих друг друга, это заставляет задуматься, что такая системность нарушений является фактом.

- Предпринимает ли контролирующий орган какие-то меры, чтобы устранить все обозначенные вами нарушения?

- Фактически должен контролировать уполномоченный по правам человека, который вправе проводить проверки. Этот орган вправе собирать людей с НПО, которые по графику проверяют эти учреждения в любое время дня и ночи.

Мы многократно писали жалобы в прокуратуру. Когда сотрудники Генпрокуратуры делают запрос, то им приходит ответ, что есть добровольное согласие на госпитализацию и без разницы, каким образом оно получено от пациента. Поэтому о многих нарушениях в психиатрии умалчивается.

О работе уполномоченного органа и прокуратуры будет понятно, если рассмотреть ещё один кейс из нашей практики. В июне текущего года к нам обратилась бабушка, дочь которой обманным путём заставила её оформить дарственную на два дома на дочь и внуков. Сама бабушка жила со старшим внуком, с которыми стали происходить конфликты. Она попросила вернуть ей хотя бы один дом, чтобы с ней не обращались как собакой, или она будет оспаривать эти сделки. Дочь тут же поместила её в психиатрическую больницу, чтобы в суде сказать, что она психически нездорова. Эта бабушка не подписала добровольного согласия, другие её родственники обратились в наш фонд и мы, в свою очередь, написали уполномоченному по правам человека, в прокуратуру, что на госпитализации находится человек без согласия, это нарушение. По закону, если нет добровольного согласия, то в течении 72 часов психиатрическая больница должна подать в суд на принудительную госпитализацию. По закону прокуроры должны приходить и спрашивать у человека, есть нарушение или нет, а не отписками заниматься. Что произошло в этом кейсе: письма от нашего фонда пришли в прокуратуру и уполномоченный орган. И в этот же день бабушку принудили написать добровольное согласие на госпитализацию задним числом, пригрозив тем, что не выпустят её. Потом два этих органа отписались нам, что добровольное согласие эта женщина подписывала. Вот как этот момент контролировать, если у пациентов нет доступа к связи с кем-то и возможности обратиться за помощью? Только если есть заинтересованные родственники, которые посещают пациентов, тогда можно что-то узнать, и то рядом с ними стоят санитары или медсестры, которые всё слушают.

- Сколько всего психиатрических больниц и психиатрических интернатов в стране?

- В каждой области нашей страны есть психиатрические больницы и психиатрические интернаты, в Алматы есть республиканский научно-практический центр психического здоровья, психбольница и два психинтерната. Дома престарелых, инвалидов, психиатрические интернаты и психиатрические больницы сейчас называются Центрами оказания специальных социальных услуг. Всего насчитывается 46 психоневрологических медико-социальных учреждений для взрослых и 17 учреждений для детей.

Если опираться на статистику, то душевнобольных в Казахстане становится всё больше. Так за год (по сравнению с 2023 годом), объём услуг психиатрических больниц в Казахстане вырос на 12%. При этом объём услуг, оказанных за счёт населения, увеличился на 61%. В целом психиатрические больницы страны только за шесть месяцев 2024 года оказали услуги на 13,9 млрд тенге – это на 11,8% больше, чем годом ранее.

- Каким мерам безопасности должны следовать центры психического здоровья (видеокамеры и прочее), позволяющих контролировать соблюдение прав пациентов? Соблюдают ли они эти требования? Как реально обстоят дела с безопасностью в таких учреждениях?

- Камеры видеонаблюдения есть в коридоре, в палатах их нет. С безопасностью плохо обстоят дела. Если хотя бы был доступ к телефону, ручке, бумаге, компьютеру, как мне кажется, нарушений было бы меньше в подобных учреждениях. У попавших туда нет связи с внешним миром, чтобы сообщить о тех нарушениях, которые с ними происходят.

В психиатрических интернатах происходит огромное количество нарушений. Очень жаль людей, которых туда сбывают на всю жизнь, особенно детей-сирот. Есть три категории людей, которые туда попадают: это детдомовцы, те, которых сдают родственники, и люди, которые совершили преступление, их признали невменяемыми и поставили психический диагноз.

- На ваш взгляд, какие законодательные меры нужно принять для защиты пациентов центров психического здоровья?

- Во-первых, необходимо обеспечить аудио- и видеозапись при самой госпитализации, потому что нарушения (раздевание, принуждение, избиение) происходят уже на этом моменте. Во-вторых, фиксация аудио- и видеозапись разговора прибывшего с дежурным врачом, чтобы там ненароком не поставили здоровому человеку диагноз "шизофрения". Этот диагноз в дальнейшем сложно оспорить. В-третьих, необходимо принять правила, чтобы при санитарной обработке присутствовали только представители того же пола. Стоит уточнить и разобраться, почему мужчины-санитары участвуют при санитарной обработке женщин и почему они появляются в женских отделениях. В-четвертых, у поступивших пациентов должен быть доступ к телефону и другим средствам связи с внешним миром. В-шестых, хотелось бы, что все наши законы действительно работали. В законе "О прокуратуре" есть пункт, согласно которому сотрудники органа должны защищать людей, страдающих психическими заболеваниями, но по факту этого не происходит.

Напомню, что при принудительной госпитализации в течении 48 часов психбольница должна предупредить прокуратуру о том, что к ним кто-то поступил, в течении 72 часов должна подать в суд. Хотелось бы, чтобы прокуратура действительно выясняла у поступившего в психиатрическое учреждение, добровольно он там находится или нет.

- Есть ли в Казахстане частные центры психического здоровья? Как там обстоят дела с мерами безопасности и соблюдением прав пациентов? Поступали ли вам жалобы?

- Есть частные центры, но как там обстоят дела с безопасностью, я не знаю, так как пациенты таких центров к нам не обращались.

- Спасибо за интервью.