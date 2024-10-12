Они потушили пожар в Карагандинской области

Главным напоминанием о крупном пожаре в Карагандинской области теперь останутся черные до горизонта пятна выжженной земли. Но они вскоре скроются под слоем снега, а храбрость и самоотверженность людей, боровшихся с огнем, останется в памяти. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с героями, которых не смогли напугать чрезвычайные обстоятельства, и они вышли победителями в схватке со стихией.

Исполняющий обязанности начальника пожарной части №27 села Егиндыбулак Мереке Кенжебеков вместе с другими пожарными боролся с огнем на протяжении нескольких дней. Среди главных препятствий для быстрой ликвидации пламени он назвал высокие сопки и агрессивный ветер.

"В своей практике я и ранее видел такие пожары. По десятибалльной шкале, я бы дал этому природному бедствию восемь", - признается пожарный.

В столь сложный час в стороне не остался и бизнес. Гендиректор предприятия по добыче полезных ископаемых Алмас Калимурзин оказал активную помощь пожарным.

"Мы разместили на нашей территории штаб и технику, помогали с ее заправкой. Кроме того, предоставили свою технику: погрузчики, бульдозеры, пожарную машину и водовоз. Так как подавляющее большинство сотрудников - это жители окрестных сел, они не могли остаться равнодушными и принимали добровольное участие в тушении пожара", - говорит Алмас Калимурзин.

Беда объединила жителей района самых разных возрастов и профессий. К тушению пламени присоединились десятки местных волонтеров. Сырым Асылханов из села Теректы работает на месторождении. О пожаре узнал утром 6 октября. Вместе с другими неравнодушными отправился в село Шоптыколь. К тому моменту пламя почти подобралось к жилым домам.

"Из области и других регионов начали прибывать пожарные машины. Мы помогали привозить им воду. В итоге потушили этот пожар. Камаз может загрузить 10 тонн воды. Я перевез 50 тонн воды. Я ездил в Шоптыколь из своей деревни пять раз", - рассказывает волонтер.

Жумабике Оскентаеву сельчане из Теректы теперь считают народным героем. Медсестра центральной районной больницы вместе с добровольцами отправилась на помощь к тушившим огонь. Местный акимат предупредил женщину, что она может уехать. Однако Жумабике Оскентаева сочла присутствие в эпицентре ЧП своим долгом.

"Огонь был уже возле нашего села. Буквально, за сопками. Было много дыма. Я решила, что правильнее будет находиться вместе с сельчанами и пожарными. В итоге я действительно понадобилась двум ребятам. Они отравились угарным газом. Я оказала им первую помощь, а уже после их переместили в медпункт. Тут им поставили систему", - рассказывает медсестра.

Женщина практически двое суток, 6 и 7 октября, была вместе с тушившими пожар. Остановить ее не смогли даже резь в глазах и головная боль. Отвечая на вопрос, поступила бы она так же сегодня, Жумабике Оскентаева отвечает "не раздумывая".

Прийти на выручку ближнему в час беды может не каждый. Герои же этого материала продемонстрировали лучшие человеческие качества: доброту, отвагу и ответственность.

Тем временем, что стало причиной масштабного степного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области еще предстоит выяснить. Над этим работает следственно-оперативная группа.