Историческое "золото" принёс стране казахстанец на ЧМ по грэпплингу
Сегодня, 20:35
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Сегодня, 20:35Сегодня, 20:35
115Фото: UWW
Казахстанец Алшинбай Алихан стал первым в истории страны чемпионом мира в весовой категории до 58 килограммов в Grappling Gi, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Результата спортсмен добился на чемпионате мира, который проходил в Астане 7-12 октября.
Спортивный департамент UWW в январе 2024 года впервые ввёл весовую категорию до 58 килограммов для возрастной категории Senior (мужчины), в связи с её популярностью среди азиатских и Восточно-европейских стран.
22-летний Алихан также завоевал бронзовую медаль в дисциплине грэпплинг, став самым результатным спортсменом среди взрослых прошедшего чемпионата.
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