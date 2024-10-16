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Историческое "золото" принёс стране казахстанец на ЧМ по грэпплингу

Сегодня, 20:35
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UWW Сегодня, 20:35
Сегодня, 20:35
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Фото: UWW

Казахстанец Алшинбай Алихан стал первым в истории страны чемпионом мира в весовой категории до 58 килограммов в Grappling Gi, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Результата спортсмен добился на чемпионате мира, который проходил в Астане 7-12 октября.

Спортивный департамент UWW в январе 2024 года впервые ввёл весовую категорию до 58 килограммов для возрастной категории Senior (мужчины), в связи с её популярностью среди азиатских и Восточно-европейских стран.

22-летний Алихан также завоевал бронзовую медаль в дисциплине грэпплинг, став самым результатным спортсменом среди взрослых прошедшего чемпионата.

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