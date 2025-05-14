Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете подписали Меморандум о взаимопонимании, который открывает путь к реализации масштабного проекта по оцифровке казахстанской коллекции редких книг и рукописей, передаёт BaigeNews.kz.

Подписание документа стало итогом визита министра Саясата Нурбека в США, где он провёл ряд встреч, направленных на развитие стратегического партнёрства в сфере высшего образования и науки.

Согласно договорённостям, будет реализован совместный проект с Библиотекой Хоутон (Harvard Houghton Library), включающий:

Каталогизацию и оцифровку казахстанской коллекции редких изданий;

Создание электронной базы данных, доступной для студентов и исследователей;

Академические обмены: стажировки, стипендии и совместные исследования по истории, экономике, устойчивому развитию и другим дисциплинам;

Обмен опытом между библиотекарями и архивистами двух стран;

Проведение выставок и культурных мероприятий, посвящённых культурному наследию Казахстана.

Одним из ключевых направлений станет доступ казахстанских университетов к цифровым архивам Гарварда, а также разработка учебных курсов на основе оцифрованных материалов. Это существенно расширит возможности казахстанских студентов и учёных в области историко-культурных исследований.

Как отметили в министерстве, проект позволит не только сохранить уникальные документы, но и повысить международный интерес к истории и культуре Казахстана.