Историческое достижение установили казахстанцы на чемпионате мира по настольному теннису

Команда Казахстана по настольному теннису завершила выступление на чемпионате мира в Пусане (Южная Корея). Игрокам удалось установить историческое достижение, передаёт BaigeNews.kz.

В топ-24 наши спортсмены играли со сборной Индии, бронзовыми призёрами чемпионата Азии 2023 года и в напряжённой борьбе уступили со счётом 2:3:

Кирилл Герасименко - Хармит Десаи 3:2;

Алан Курмангалиев - Шарат Камал 2:3;

Айдос Кенжигулов - Сатиян Гнанасекарян 1:3;

Кирилл Герасименко - Шарат Камал 3:1;

Алан Курмангалиев - Хармит Десаи 1:3.

"Перед мужской командой была поставлена задача преодолеть групповой этап, выйти в финальную сетку чемпионата. План выполнили - в подгруппе стали вторыми, а в турнирной таблице разместились на 17 месте среди 40 стран - это лучший наш показатель за всю историю выступления на чемпионатах мира", - сообщила главный тренер Эльмира Алиева.

По её словам матч с командой Индии получился очень интересным и тяжёлым.

"Кирилл Герасименко в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень, принёс команде два очка. В девяти играх он одержал девять побед. На этом мировом первенстве он уверенно переиграл самого Дмитрия Овчарова (3:1) - обладателя Кубка мира, шестикратного призёра Олимпийских игр, многократного призёра чемпионатов мира и Европы, экс-первую ракетка мира. Затем, проигрывая 0:2, сумел оформить волевую победу над Цю Даном, серебряным призёром чемпионата мира в команде, трёхкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом Европейских игр. Одолел англичан Питчфорда и Дринхала - бронзовых призёров командного чемпионата мира", - отметила наставница.

Женская команда Казахстана в группе была сеяной последней, но оказалась сильнее Австралии 3:2, заняла 25 место - это также её лучший результат.