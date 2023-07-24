Исторический успех: сборная Казахстана стала первой на чемпионате Азии

Сборная Казахстана по карате заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии. В её активе 11 медалей: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые, передаёт BaigeNews.kz.

На высшую ступень пьедестала поднялись Кайсар Алпысбай и Нурканат Ажиканов. Среди девушек золотую медаль выиграла Софья Берульцева.

Серебро завоевали: Дидар Амирали, Молдир Жанбырбай, Гульмира Усенова и мужская команда в дисциплине "кумитэ".

Бронзу — Жоламан Бигабыл, Лия Кошкарбаева, Данияр Юлдашев и Абылай Тольтай.

Всего в соревнованиях участвовали более 400 мастеров карате из 31 страны.

"Честь Казахстана защищали 19 спортсменов, усилиями которых наша сборная поднялась на первую строчку общего медального зачёта. Это по-настоящему исторический результат, за который я также хочу поблагодарить тренерский штаб команды. Желаю сборной Казахстана не снижать планку и показать такой же результат на предстоящих Азиатских играх. Надеюсь, что такой успех вдохновит множество юных каратистов на не менее громкие победы в будущем. Ну, а мы, в свою очередь, продолжим болеть за наших спортсменов и оказывать им всяческую поддержку", - написал в своём Telegram-канале министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.