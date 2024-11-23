  • 23 Ноября, 18:38
  • BAIGENEWS

Исторический турнир за полмиллиарда выиграла "Астана"

Поединок столичной футбольной команды и "Жениса" завершился со счётом 2:0.

Сегодня, 17:51
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ФК "Астана" Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: ФК "Астана"

В финальном матче Кубка лиги на "Туркестан Арене" сыграли столичные "Астана" и "Женис", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Явным фаворитом данного противостояния считался серебряный призер КПЛ-2024.

Поединок проходил с преимуществом "Астаны", но обе команды имели опасные моменты, отлично действовали вратари, в итоге в основное время забитых мячей не было. В дополнительное время фаворит продолжил атаковать и Карло Бартолец с передачи Марина Томасова отправил мяч под перекладину, а в самой концовке отметился Усман Камара. 2:0 — "Астана" стала первым в истории обладателе Кубка лиги.

Отметим, что призовой фонд турнира составил 500 миллионов тенге. 

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