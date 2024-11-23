Исторический турнир за полмиллиарда выиграла "Астана"
Поединок столичной футбольной команды и "Жениса" завершился со счётом 2:0.
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
111Фото: ФК "Астана"
В финальном матче Кубка лиги на "Туркестан Арене" сыграли столичные "Астана" и "Женис", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Явным фаворитом данного противостояния считался серебряный призер КПЛ-2024.
Поединок проходил с преимуществом "Астаны", но обе команды имели опасные моменты, отлично действовали вратари, в итоге в основное время забитых мячей не было. В дополнительное время фаворит продолжил атаковать и Карло Бартолец с передачи Марина Томасова отправил мяч под перекладину, а в самой концовке отметился Усман Камара. 2:0 — "Астана" стала первым в истории обладателе Кубка лиги.
Отметим, что призовой фонд турнира составил 500 миллионов тенге.
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