Исторический турнир за полмиллиарда выиграла "Астана"

В финальном матче Кубка лиги на "Туркестан Арене" сыграли столичные "Астана" и "Женис", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Явным фаворитом данного противостояния считался серебряный призер КПЛ-2024.

Поединок проходил с преимуществом "Астаны", но обе команды имели опасные моменты, отлично действовали вратари, в итоге в основное время забитых мячей не было. В дополнительное время фаворит продолжил атаковать и Карло Бартолец с передачи Марина Томасова отправил мяч под перекладину, а в самой концовке отметился Усман Камара. 2:0 — "Астана" стала первым в истории обладателе Кубка лиги.

Отметим, что призовой фонд турнира составил 500 миллионов тенге.