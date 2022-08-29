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Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент
Один из древних памятников Приаралья, столица огызов Жанкент, оказался намного древнее, чем предполагалось ранее. Зарубежные и местные археологи пришли к такому мнению после долгих исследований, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Городище Жанкент - уникальный памятник истории. Столица племени огызов находится вблизи Казалинского района Кызылординской области. Масштабные раскопки здесь проводятся с 2005 года. Главная цель - изучить быт и культуру древних людей. Также уделяется особое внимание тому, чтобы превратить древний город в туристический объект. На данный момент в археологических работах участвуют специалисты из Германии и России.
"Сейчас раскопки ведутся на глубине более девяти метров. Общая площадь города 16 гектаров, сам Жанкент расположен вдоль великого Шёлкового пути. Это позволило городу стать центром торговли и культуры. Мы работаем в рамках международного проекта. Появилась возможность более тщательно исследовать исторический объект. В основном ведём раскопки в восточной стороне городища. По нашим данным, город существовал до ХІ века. Спустя несколько веков люди снова пришли сюда. Это доказывает недостроенная крепость в восточной стороне городища", - отметил руководитель НИЦ "Археология и этнография" КГУ имени Коркыт ата Азилхан Тажекеев.
Многие годы историки расходились во мнениях относительно времени существования города. Предполагалось, что Жанкент был основан в ІХ веке, и простоял до ХІ-ХІІІ века. Однако новые результаты раскопок доказывают, что городище построено в VІІ веке. Благодаря современной исследовательской лаборатории удалось установить время создания найденных экспонатов.
"Мы установили, что город существовал за несколько веков до прихода сюда огызов. После они решили заняться перепланировкой Жанкента. Скорее всего эту работу делали мастера из Хорезма. Нам требуется ещё немало времени для археологических работ. Группа уделяет внимание не только раскопкам, но и восстановлению и сохранению исторических сооружений", - прокомментировала историк из России Ирина Аржанцева.
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