Историческая сенсация: зарубежные и местные археологи назвали точное время существования города Жанкент

Фото: КГУ имени Коркыт ата

Один из древних памятников Приаралья, столица огызов Жанкент, оказался намного древнее, чем предполагалось ранее. Зарубежные и местные археологи пришли к такому мнению после долгих исследований, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Городище Жанкент - уникальный памятник истории. Столица племени огызов находится вблизи Казалинского района Кызылординской области. Масштабные раскопки здесь проводятся с 2005 года. Главная цель - изучить быт и культуру древних людей. Также уделяется особое внимание тому, чтобы превратить древний город в туристический объект. На данный момент в археологических работах участвуют специалисты из Германии и России.

"Сейчас раскопки ведутся на глубине более девяти метров. Общая площадь города 16 гектаров, сам Жанкент расположен вдоль великого Шёлкового пути. Это позволило городу стать центром торговли и культуры. Мы работаем в рамках международного проекта. Появилась возможность более тщательно исследовать исторический объект. В основном ведём раскопки в восточной стороне городища. По нашим данным, город существовал до ХІ века. Спустя несколько веков люди снова пришли сюда. Это доказывает недостроенная крепость в восточной стороне городища", - отметил руководитель НИЦ "Археология и этнография" КГУ имени Коркыт ата Азилхан Тажекеев.

Многие годы историки расходились во мнениях относительно времени существования города. Предполагалось, что Жанкент был основан в ІХ веке, и простоял до ХІ-ХІІІ века. Однако новые результаты раскопок доказывают, что городище построено в VІІ веке. Благодаря современной исследовательской лаборатории удалось установить время создания найденных экспонатов.