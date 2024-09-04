Историческая победа: Давид Дегтярёв стал победителем Паралимпийских игр в Париже
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Казахстанец Давид Дегтярёв взял "золото" на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он стал лучшим в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. В лучшей попытке он поднял 188 килограммов.
Дегтярёв во второй раз в карьере выиграл Паралимпийские игры. Ранее он был первым в Токио. Он первый казахстанец, кто дважды выиграл Паралимпиаду.
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью и лично позвонил ему.
"Я рад, что наш спортсмен вновь продемонстрировал железную волю к победе, целеустремлённость и чемпионский характер. На Паралимпиаде в Токио Дегтярёв также стал обладателем золотой медали, и мы гордимся, что и в этом году ему удалось подняться на пьедестал Олимпа", – отметил министр.
В активе паралимпийской сборной Казахстана теперь две медали. Первую награду стране принёс стрелок Еркин Габбасов. Он завоевал серебряную медаль.
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