Исследование EY: Казахстан имеет один из лучших инвестиционных климатов в Центральной Азии

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Более двух третей участников опроса ведут бизнес в Казахстане.

Ernst&Young — британская аудиторско-консалтинговая компания совместно с Euromoney и fDI Market Intelligence провела опрос на тему инвестиционной привлекательности Казахстана. По итогам исследования респонденты дали положительную оценку, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Глава ведомства Алибек Куантыров обнародовал результаты опроса во время панельной сессии об усилиях по улучшению инвестиционного климата и доступных инструментах поддержки инвесторов, состоявшейся 9 ноября.

По словам министра, в опросе участвовали 116 иностранных инвесторов. Среди них 33 компании с оборотом более 1,5 миллиарда евро и 83 компании с оборотом менее этой суммы.



Зарубежные эксперты пришли к выводу, что Казахстан стал одной из самых популярных стран для инвестиций в Центральноазиатском регионе. Около 66 процента инвесторов, принявших участие в опросе, уже ведут бизнес в нашей стране.

Спикеры также представили предложения по обеспечению благоприятной нормативно-правовой среды, развитию цифровой экономики, предоставлению квалифицированного персонала и продвижению справедливого и прозрачного налогового режима.

В октябре этого года объявлено, что Казахстан ежегодно привлекает около 24 миллиардов долларов инвестиций. 90 процентов из этого объёма поступает из Южной Кореи, Японии, Китая, России и стран Западной Европы.