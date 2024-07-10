Испытание огнем прошли журналисты во время тренинга в Турции

В очередной день тренинга “Военный репортер”, который проходит в Анкаре (Турция) журналисты прошли испытания огнем в горах, сообщает BaigeNews.kz.

В задачу журналистов входил марш-бросок на 15 километров в горы с последующим разбитием лагеря на холмах. Испытание усложняли обстрелы, дымовые шашки и сложный каменистый рельеф.

Поход занял более четырех часов. Во время которого отряд подвергся нескольким не прямым обстрелам. Само собой огонь велся в воздух в отдалении от колонны с целью создания обстановки приближенной к военной.

"Самое сложное было двигаться в темноте в колонне. Местами были довольно крутые подъемы, которые забирали много сил. При этом ты должен был строго соблюдать дистанцию между впереди идущим и напарником позади. Во время стрельбы, а она была всегда неожиданной мы должны были резко лечь и не двигаться, пока не прекратится огонь. В общем синяки и ссадины от падения были обеспечены. К тому же нам говорили быть всегда начеку т.к. в любой момент кого-то из нас могли похитить, не по-настоящему, конечно, но стресса это добавляло. А так было очень интересно", - поделился впечатлениями один из участников похода.

В завершении похода участниками был разбит лагерь на холмах. Отряд был разделен на несколько групп по шесть человек. Ночью каждый из членов группы выходил на дежурство в течение одного часа.

Рано утром в 5:30 колонну разбудила автоматная очередь в воздух. Группа в спешном порядке двинулась на базу расположенную на холме выше.

Далее участников ждал быстрый перекус для восстановления сил и продолжительный спуск до наступления дневного зноя. Во время спуска журналисты столкнулись с дымовой завесой от шашек.

В этот же день журналистов ждало еще одно испытание, но уже в городе. Участники отправились на учебный полигон на базе департамента полиции.

Здесь в импровизированном городке отрабатывались такие навыки как групповая перебежка в убежище, оказание первой помощи пострадавшим (перевязка, переноска), слаженная работа в условиях плохой видимости (дымовая завеса).

Напомним, сертификационный тренинг "Военный репортер" проходит в г. Анкара с 1 по 12 июля. В нем от Казахстана принимает участие представитель BaigeNews.

Всего же в тренинге участвуют журналисты ведущих информагентств Центральной Азии, Турции и Азербайджана. Проект организован турецким информагентством Anadolu и TIKA.