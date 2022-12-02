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пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК Сегодня, 10:46
39
Сегодня, 10:46
39
Фото: пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК

Испытание на прочность: в Казахстане создадут полигон для проверки автомобилей

В Казахстане планируют создать свой испытательный полигон для автомобилей. Об этом собщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во время круглого стола по вопросам оценки соответствия автомобильных транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

В круглом столе участвовали аккредитованные органы по подтверждению соответствия и представители испытательных лабораторий, осуществляющих оценку соответствия автомобилей требованиям безопасности, а также бизнес сообщества, Ассоциации и руководители территориальных и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии.

Они обсудили вопросы оценки соответствия автомобильных транспортных средств. Среди обозначенных проблем участники дискуссии выделили незаконные схемы оформления свидетельств о безопасности автомобилей; проблемы оформления одобрения типа в информационной системе е–окно, в связи с недоработкой системы; вносимые изменения в технический регламент, которые могут повлечь отсутствие лабораторной базы для испытания новых требований автомобильных транспортных средств и развитие испытательной базы Казахстана по оценке соответствия типов транспортных средств в рамках технического Таможенного союза и запуска испытательного автополигона в Казахстане.

"Мы серьёзно взялись за деятельность субъектов аккредитации, и проводится работа по "очистке" недобросовестных участников рынка оценки соответствия транспортных средств. Испытательный автополигон должен быть в нашей стране и необходимо сформировать поэтапное развитие данного направления с участием заинтересованных субъектов аккредитации и автобизнеса Казахстана, которые готовы развивать и развиваться самим в этом направлении", - отметил первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

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#транспорт #безопасность
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:46
39
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