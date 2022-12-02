Испытание на прочность: в Казахстане создадут полигон для проверки автомобилей

Фото: пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК

В Казахстане планируют создать свой испытательный полигон для автомобилей. Об этом собщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во время круглого стола по вопросам оценки соответствия автомобильных транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

В круглом столе участвовали аккредитованные органы по подтверждению соответствия и представители испытательных лабораторий, осуществляющих оценку соответствия автомобилей требованиям безопасности, а также бизнес сообщества, Ассоциации и руководители территориальных и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии.

Они обсудили вопросы оценки соответствия автомобильных транспортных средств. Среди обозначенных проблем участники дискуссии выделили незаконные схемы оформления свидетельств о безопасности автомобилей; проблемы оформления одобрения типа в информационной системе е–окно, в связи с недоработкой системы; вносимые изменения в технический регламент, которые могут повлечь отсутствие лабораторной базы для испытания новых требований автомобильных транспортных средств и развитие испытательной базы Казахстана по оценке соответствия типов транспортных средств в рамках технического Таможенного союза и запуска испытательного автополигона в Казахстане.