Испугавшиеся новогодних салютов собаки залезли в трубу и застряли в ней
Они провели в трубе несколько дней.
Сегодня, 04:26
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Сегодня, 04:26Сегодня, 04:26
165Фото: акимат Астаны / иллюстративное фото
В Татарстане спасатели вызволили собак из бетонного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС России.
Инцидент произошёл в Нижнекамске. Испугавшись грохота салютов в новогоднюю ночь, три пса спрятались в бетонную трубу и застряли в ней. Местная жительница безуспешно пыталась им помочь.
Спасатели демонтировали часть конструкции и освободили застрявших бедолаг.
Видео: МЧС России
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