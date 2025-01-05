В Татарстане спасатели вызволили собак из бетонного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошёл в Нижнекамске. Испугавшись грохота салютов в новогоднюю ночь, три пса спрятались в бетонную трубу и застряли в ней. Местная жительница безуспешно пыталась им помочь.

Спасатели демонтировали часть конструкции и освободили застрявших бедолаг.