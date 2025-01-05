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Испугавшиеся новогодних салютов собаки залезли в трубу и застряли в ней

Они провели в трубе несколько дней.

Сегодня, 04:26
АВТОР
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акимат Астаны / иллюстративное фото Сегодня, 04:26
Сегодня, 04:26
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Фото: акимат Астаны / иллюстративное фото

В Татарстане спасатели вызволили собак из бетонного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошёл в Нижнекамске. Испугавшись грохота салютов в новогоднюю ночь, три пса спрятались в бетонную трубу и застряли в ней. Местная жительница безуспешно пыталась им помочь.

Спасатели демонтировали часть конструкции и освободили застрявших бедолаг.

Видео: МЧС России

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