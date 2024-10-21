Исправления не видно - потерпевшая требует ужесточить наказание для сына Турлыханова
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Юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук Нурасыла Болата, требует заменить наказание для сына мажилисмена Даулета Турлыханова на лишение свободы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ранее Верховный суд приговорил Нурасыла Болата к двум годам ограничения свободы. Он должен постоянно отмечаться в службе пробации по месту жительства и находиться дома после 23:00. Однако был замечен в ночное время разгуливающим по Алматы.
Анна Чернова, пострадавшая от Нурасыла Болата, заявила, что осуждённый неоднократно нарушал меру наказания, о чём свидетельствуют видео, опубликованные его друзьями в соцсетях.
"Здесь совершенно не восстанавливается, на мой взгляд, социальная справедливость. И лица, в том числе и осуждённые, не предупреждены от совершения новых уголовных правонарушений, видя такое поведение со стороны осуждённого. Два нарушения у него были злостными", - сказала юрист.
Она назвала необоснованными доводы адвоката Назкен Кусаиновой о том, что её подзащитный не был освёдомлен об ограничениях.
"Он знал о том, что ему нельзя находиться в увеселительном заведении, независимо от того, разъясняли ли ему это каждый раз после вызова в пробацию. Ему в самом начале объясняли, когда его поставили на пробацию. Более того, Верховный суд, оглашая приговор, озвучивал ему данные требования и ограничения. Поэтому довод о том, что он не знал, что ему нельзя выезжать в 4 часа утра, не предупредив службу пробации, он не знал, что ему нельзя находиться в увеселительном заведении, где продают и реализуют спиртные напитки, не является обоснованным. Мы говорим сейчас о 21-летнем мужчине. Это совершеннолетний человек. И наказание применяется в целях восстановления справедливости и становления человека на путь исправления", - сказала Чернова.
Юрист уверенна, что в данном случае исправления не видно, как и подавленного состояния.
"Он несёт уголовную ответственность за совершение правонарушения. Иногда за небольшие нарушения людей лишают свободы. Я считаю, в данном случае нужно удовлетворить представление службы пробации и заменить ограничение свободы на лишение свободы", - отметила Анна Чернова.
Напомним, юрист Чернова на своей странице в Instagram выложила видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасылом Болатом, который гулял ночью в Алматы.
Первый инцидент с участием Нурасыла Болата произошёл 14 февраля 2024 года в одном из заведений Алматы. Семья юристов - Олег и Анна Черновы заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.
В октябре 2023 года Нурасыл Болат осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.
Однако апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.
Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.
По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до миллиона тенге каждому.
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