Исправления не видно - потерпевшая требует ужесточить наказание для сына Турлыханова

Юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук Нурасыла Болата, требует заменить наказание для сына мажилисмена Даулета Турлыханова на лишение свободы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ранее Верховный суд приговорил Нурасыла Болата к двум годам ограничения свободы. Он должен постоянно отмечаться в службе пробации по месту жительства и находиться дома после 23:00. Однако был замечен в ночное время разгуливающим по Алматы.

Анна Чернова, пострадавшая от Нурасыла Болата, заявила, что осуждённый неоднократно нарушал меру наказания, о чём свидетельствуют видео, опубликованные его друзьями в соцсетях.

"Здесь совершенно не восстанавливается, на мой взгляд, социальная справедливость. И лица, в том числе и осуждённые, не предупреждены от совершения новых уголовных правонарушений, видя такое поведение со стороны осуждённого. Два нарушения у него были злостными", - сказала юрист.

Она назвала необоснованными доводы адвоката Назкен Кусаиновой о том, что её подзащитный не был освёдомлен об ограничениях.

"Он знал о том, что ему нельзя находиться в увеселительном заведении, независимо от того, разъясняли ли ему это каждый раз после вызова в пробацию. Ему в самом начале объясняли, когда его поставили на пробацию. Более того, Верховный суд, оглашая приговор, озвучивал ему данные требования и ограничения. Поэтому довод о том, что он не знал, что ему нельзя выезжать в 4 часа утра, не предупредив службу пробации, он не знал, что ему нельзя находиться в увеселительном заведении, где продают и реализуют спиртные напитки, не является обоснованным. Мы говорим сейчас о 21-летнем мужчине. Это совершеннолетний человек. И наказание применяется в целях восстановления справедливости и становления человека на путь исправления", - сказала Чернова.

Юрист уверенна, что в данном случае исправления не видно, как и подавленного состояния.

"Он несёт уголовную ответственность за совершение правонарушения. Иногда за небольшие нарушения людей лишают свободы. Я считаю, в данном случае нужно удовлетворить представление службы пробации и заменить ограничение свободы на лишение свободы", - отметила Анна Чернова.

Напомним, юрист Чернова на своей странице в Instagram выложила видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасылом Болатом, который гулял ночью в Алматы.

Первый инцидент с участием Нурасыла Болата произошёл 14 февраля 2024 года в одном из заведений Алматы. Семья юристов - Олег и Анна Черновы заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

В октябре 2023 года Нурасыл Болат осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Однако апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до миллиона тенге каждому.