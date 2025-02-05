Скандал разгорелся в одном из учебных заведений Петропавловска. Родители учеников бьют тревогу по поводу качества питания в школьной столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Родители учеников петропавловской школы в ужасе от того, что происходит в школьной столовой. Они рассказывают, что дети не раз жаловались на плохое качество питания и испорченные продукты. Одна из мам, Мадина Касенова, рассказала, что ее дочери попался хлеб с плесенью и теперь девочка отказывается от горячей пищи.

"Однажды дочка спросила: "Почему картошка бывает почерневшей?", потом она рассказала, что им в школе дали, по всей видимости, испорченную картошку. Затем она добавила, что в декабре им дали хлеб с плесенью и показала мне снимок этого хлеба. Совсем недавно был случай с испорченными яйцами. Благо ребенок понял неладное и не стал есть", - рассказала мама ученицы Мадина Касенова.

Председатель родительского комитета рассказала, что с начала учебного года создана специальная комиссия, которая ежемесячно ведет мониторинг в школьной столовой. Однако, в январе проверка состоялась лишь после жалоб от родителей. Стоит отметить, это не первый случай нарушений в работе столовой.

"В школе продавались напитки с красителями и высоким содержанием сахара, которые запрещены СЭС. Мы обратили внимание на это еще в ноябре, но, эти напитки продолжают продавать. На наши вопросы отвечают, что это остатки", - возмутилась председатель родительского комитета Талшын Мухамединова.

На данный момент питанием учащихся обеспечивает местное предприятие. Оно сотрудничает со школой с марта прошлого года. Представители компании уверяют, что строго соблюдают все санитарные нормы и законодательные требования. Работают они с 4 школами города.

"То есть эти два факта, которые на сегодняшний день вызвали ажиотаж, мы говорим, что разберемся. Возможно, это не наши яйца. На сегодняшний день дети всё едят, все довольны, всё чисто, все санитарные нормы соблюдаются. Мы говорим, что открыты для всех. Но на сегодняшний день ни один родитель не пришёл и не попробовал. Всё это по словам учеников", - заявила юрист предприятия Ботагоз Копобаева.

В школе сообщили, что подали в суд на управляющего столовой. По словам директора учебного заведения, недавно выяснилось, что повара не имели санитарных книжек и эта информация стала известна благодаря школьной медсестре.

После поступивших жалоб от родителей руководство школы направило официальное письмо в Управление санитарно-эпидемиологического контроля и прокуратуру. Там должны провести всестороннюю проверку и разобраться в ситуации.