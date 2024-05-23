Использовать закладчиков в борьбе с наркобизнесом предлагают эксперты

Эксперт по наркотизму ОФ "За справедливость" Тимур Иксанов в мажилисе предложил использовать закладчиков в борьбе с наркобизнесом, передаёт BaigeNews.kz.

"Кураторы Telegram-каналов в наркобизнесе - это и есть члены наркокартеля. Вот кого мы ловим, закладчики - это их пушечное мясо, разменный материал. Наркокартель продумал гениальную стратегию, мы отстаем от них в борьбе на идейном уровне - они остаются неуязвимыми, ни один член наркокартеля не попадает в лапы нашего правосудия. Для этого они берт нашу молодежь, у них прекрасные вербовки, отличные у них руководители, они разрабатывают программы, а наша молодежь, попадясь в лапы наркокартеля, выставляются этими закладчиками, которых мы хватаем и все больше и больше срока нагружаем", – сказал Тимур Иксанов.

Он предлагает не ограничиваться лишь их задержанием и осуждением, а использовать и в раскрытии этих кураторов.

"Закладчика, которого взяли, оперативники должны с ним "играть", чтобы выходить дальше, но они этого не могут, так как статья особо тяжкая - его хлопнули с 3 граммами "синтетики", следователь, прокуратура, суды что делают - арестовывают его, и это законно, так как человек за совершение особо тяжкое не может находиться на свободе. Все. Мы им ломаем всю игру. На этом расследование останавливается, закладчик идет в тюрьму на 10 - 15 - 20 лет. Неустановленное лицо всегда остается неустановленным, мы проводили мониторинг дел и видно, что в 100% случаев они так и остаются неустановленными. Это вот члены наркокартеля, которые нас убивают, нацию убивают, сейчас вопрос о синтетике стоит, и против него никто не работает и не потому что не хотят, а потому что не могут - ваше законодательство не дает оперативнику выходить на наркокартель и уничтожать его", – заявил он.