Для мониторинга застроек Министерство промышленности и строительства планируют использовать искусственный интеллект, передает BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.

"В рамках мониторинга застройки министерство планирует работу по пилотированию технологии постконтроля за реализацией генпланов и проектов детальной планировки с использованием искусственного интеллекта. Суть проекта состоит в применении компьютерного зрения при облете территории населенных пунктов. Полученный результат (цифровая модель местности) должен сопоставиться в системе с цифровым проектом детальной планировки и генпланом", - сказал вице-министр.

По его словам, в случае выявления фактов расхождений в система будет формировать уведомление в органы государственного архитектурно-строительного контроля.

В ведомстве считают, что эта мера послужит дополнительным инструментом для выявления самовольного строительства без документов.