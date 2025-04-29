Использовать ИИ для мониторинга застройки планируют в Казахстане
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Для мониторинга застроек Министерство промышленности и строительства планируют использовать искусственный интеллект, передает BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.
"В рамках мониторинга застройки министерство планирует работу по пилотированию технологии постконтроля за реализацией генпланов и проектов детальной планировки с использованием искусственного интеллекта.
Суть проекта состоит в применении компьютерного зрения при облете территории населенных пунктов. Полученный результат (цифровая модель местности) должен сопоставиться в системе с цифровым проектом детальной планировки и генпланом", - сказал вице-министр.
По его словам, в случае выявления фактов расхождений в система будет формировать уведомление в органы государственного архитектурно-строительного контроля.
В ведомстве считают, что эта мера послужит дополнительным инструментом для выявления самовольного строительства без документов.
"Пилот планируем завершить в 2025 году, законодательно закрепить и масштабировать технологию в регионы в 2026 году", - заключил вице-министр.
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