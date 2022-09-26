Использованную сумку под видом новой продали алматинке в брендовом бутике

Фото: twitter.com/@Fendi

Сумку Fendi, побывавшую в употреблении, продали клиенту в брендовом бутике в ТЦ Esentai mall в Алматы. Чтобы вернуть деньги, покупателю пришлось обратиться в Комитет по защите прав потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

За неделю Комитет и его территориальные департаменты вернули потребителям за товары ненадлежащего качества 8,7 миллиона тенге.

Наибольшая сумма пришлась как раз на случай в Алматы.

"Клиент приобрел сумку в брендовом бутике в ТЦ Esentai mall за 1,8 миллиона тенге, после обнаружилось, что сумка не новая согласно официальному сайту Fendi", - сообщили в пресс-службе комитета.

На втором месте в своеобразном рейтинге возвратов - деньги за путёвку в Турцию. Алматинцу вернули 1,2 миллиона тенге.

Жалобы поступали и на интернет-магазин Wildberries. Потребителям из ВКО, СКО и Мангистауской области оказывали в выплатах за возвращённый товар.

"В связи с многочисленными жалобами потребителей Казахстана на платформу Wildberries, Комитетом 22 сентября на заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Евразийского экономического союза (ЕЭК) обращено внимание на проблемы потребителей с платформой", - сообщили в ведомстве.

С начала сентября в Комитет по защите прав потребителей поступило порядка 1500 обращений, гражданам возращено более 25 миллионов тенге.