Использование пенсионных накоплений на стоматологические услуги приостановят в Казахстане

Использование излишков пенсионных накоплений на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов планируют приостановить с 10 августа в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"По информации АО "Отбасы банк", уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги. В ходе служебных проверок, обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг. В связи с этим министерством здравоохранения разработан проект приказа "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", - сообщили в ведомстве.

Данным приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Проект приказа размещён 24 июля на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения.