Использование интернета Starlink в Казахстане узаконят к концу 2024 года - Багдат Мусин
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил на вопрос журналистов о том, когда казахстанцы смогут на законных основаниях пользоваться интернетом от Илона Маска - Starlink, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Как вы знаете, сейчас мы реализуем пилотный проект с компанией Starlink. Сейчас через этот проект мы подключили 10 сельских школ, планируем в течение полугода подключить две тысячи школ, в которых действительно очень слабый интернет, это четыре мегабита в секунду, то есть это не годится для того, чтобы трансформировать систему образования”, - сказал Мусин.
Министр подтвердил наличие законодательных ограничений.
“Они действительно есть, и они не только в Казахстане. В целом, все страны сейчас пересматривают законодательство, регулирующее отрасль связи”, - отметил он.
Багдат Мусин пояснил в связи с чем так происходит.
“Starlink - это новая технология связи. Буквально три года назад, им для того, чтобы предоставлять услуги связи, необходимо было устанавливать оборудование здесь, на территории, и интегрироваться с местными сетями связи. Так как это инновационная компания, она постоянно ищет пути повышения эффективности. Сейчас они улучшили межспутниковые соединения в космосе и соответственно у них уже нет необходимости устанавливать оборудование на территориях стран, где они могут оказывать услуги”, - дал разъяснение министр.
По его словам, об этом было заявлено в этом году. В Казахстане закон под эти новшества ещё не изменён. Пилотный проект должен позволить выработать законодательные нормы, которые должны быть включены в нынешнее законодательство для использования Starlink в Казахстане.
"Пока это, так называемая "серая зона", мы помним, как это было с триколором по телевидению, то же самое сейчас происходит по Starlink, люди его устанавливают, но однозначно мой вице-министр прав, что сейчас это не урегулировано и получается, что законодательно сегодня непозволительно использовать технологию Starlink на территории Казахстана", - пояснил министр.
Багдат Мусин добавил, что вопрос будет урегулирован в 2024 году.
"Мы планируем в следующем году урегулировать всю эту ситуацию, не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что всё зависит от мажилиса парламента, то есть сначала от нашей выработки модели, потом мы придём в мажилис и дальше будем дискутировать. Если мажилис поддержит, будет принято. До конца следующего года мы точно урегулируем вопрос", - резюмировал Мусин.
Самое читаемое
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить
- Студентку медуниверситета изнасиловали в Астане
- Дождь, снег и усиление ветра: что обещают казахстанцам синоптики в понедельник