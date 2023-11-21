Использование интернета Starlink в Казахстане узаконят к концу 2024 года - Багдат Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил на вопрос журналистов о том, когда казахстанцы смогут на законных основаниях пользоваться интернетом от Илона Маска - Starlink, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, сейчас мы реализуем пилотный проект с компанией Starlink. Сейчас через этот проект мы подключили 10 сельских школ, планируем в течение полугода подключить две тысячи школ, в которых действительно очень слабый интернет, это четыре мегабита в секунду, то есть это не годится для того, чтобы трансформировать систему образования”, - сказал Мусин.

Министр подтвердил наличие законодательных ограничений.

“Они действительно есть, и они не только в Казахстане. В целом, все страны сейчас пересматривают законодательство, регулирующее отрасль связи”, - отметил он.

Багдат Мусин пояснил в связи с чем так происходит.

“Starlink - это новая технология связи. Буквально три года назад, им для того, чтобы предоставлять услуги связи, необходимо было устанавливать оборудование здесь, на территории, и интегрироваться с местными сетями связи. Так как это инновационная компания, она постоянно ищет пути повышения эффективности. Сейчас они улучшили межспутниковые соединения в космосе и соответственно у них уже нет необходимости устанавливать оборудование на территориях стран, где они могут оказывать услуги”, - дал разъяснение министр.

По его словам, об этом было заявлено в этом году. В Казахстане закон под эти новшества ещё не изменён. Пилотный проект должен позволить выработать законодательные нормы, которые должны быть включены в нынешнее законодательство для использования Starlink в Казахстане.

"Пока это, так называемая "серая зона", мы помним, как это было с триколором по телевидению, то же самое сейчас происходит по Starlink, люди его устанавливают, но однозначно мой вице-министр прав, что сейчас это не урегулировано и получается, что законодательно сегодня непозволительно использовать технологию Starlink на территории Казахстана", - пояснил министр.

Багдат Мусин добавил, что вопрос будет урегулирован в 2024 году.