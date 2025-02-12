В последние годы искусственный интеллект стал неотъемлемой частью логистики и управления цепочками поставок. Во многих странах компании активно внедряют технологии ИИ на складах, что позволяет оптимизировать работу, снизить издержки и повысить скорость обработки грузов. Казахстан также делает шаги в этом направлении, однако, чтобы вывести логистическую отрасль на новый уровень, стоит обратить внимание на успешные кейсы зарубежных стран. Корреспондент BaigeNews.kz изучил опыт этих государств.

Зарубежный опыт: как ИИ меняет склады

США являются лидером в использовании ИИ на складах. Крупные корпорации, такие как Amazon и Walmart, активно применяют автономных роботов, управляемых алгоритмами машинного обучения, которые перемещают товары по складу, минимизируя участие человека. Это не только ускоряет процессы, но и снижает затраты на персонал. Вдобавок к этому системы предиктивной аналитики обрабатывают огромные массивы данных, предсказывая спрос на определенные товары и регулируя поставки. Таким образом, сокращаются издержки на хранение, а скорость обслуживания клиентов возрастает.

Китай также показывает впечатляющие результаты в этой сфере. Крупные онлайн-ритейлеры, такие как JD.com и Alibaba, автоматизировали свои логистические центры, используя ИИ-управляемые конвейеры и сортировочные системы. Эти технологии позволяют ускорять обработку заказов, причем в крупных городах доставка может занимать всего несколько часов. Такой подход не только улучшает качество услуг, но и обеспечивает более эффективное использование складских ресурсов.

В Европе активно применяют беспилотные погрузчики и дроны с компьютерным зрением, что особенно распространено в Германии и Нидерландах. Эти технологии значительно упрощают процесс инвентаризации и контроля складских запасов. Дроны способны быстро находить нужные товары и оценивать уровень их наличия, а беспилотные погрузчики позволяют перемещать тяжелые грузы без участия человека, что повышает безопасность труда на складе.

Голландский стартап Fizyr обучает роботов самостоятельно распознавать, анализировать, считать, выбирать и перемещать товары. Их роботы могут мгновенно определять тип упаковки и перемещать товар в нужное место всего за 0,2 секунды.

В России также наблюдается активное внедрение ИИ в логистику. Например, компания "СберРоботика" предлагает роботизированные системы для автоматизации складов. Благодаря этим системам компании могут ускорить обработку заказов на 25%, снизив потребность в человеческом труде и минимизировав ошибки в логистике.

Почта России, внедрив роботов для сортировки почты на своих логистических узлах, увеличила скорость обработки посылок на 30%. В 2024 году компания расширила использование ИИ и роботизированных систем на всех крупных логистических центрах.

Компания X5 Retail Group внедрила систему ИИ для управления складскими операциями и маршрутами доставки. По результатам 2024 года, компания смогла сократить расходы на логистику на 12%, что в денежном эквиваленте составило около 1,2 миллиарда рублей.

Казахстан: перспективы и вызовы

В Казахстане автоматизация складов с применением ИИ пока только набирает обороты. Некоторые компании в Казахстане уже начали проявлять интерес к современным технологиям. В Алматы и Астане логистические операторы тестируют системы управления складом (WMS) с элементами ИИ, которые помогают оптимизировать размещение товаров и прогнозировать их перемещение. Эти технологии позволяют сократить время на обработку заказов и снизить уровень ошибок при учете товаров.

К примеру, в IT-компании "Первый Бит" используют программные роботы для рутинных задач.

"Они работают 24/7, не берут больничные, не устают, могут обрабатывать большие объемы информации в короткие сроки. Мы используем RPA, чтобы освободить сотрудников от монотонной работы и дать им возможность заниматься стратегическими и креативными задачами", - говорит руководитель макрорегиона Казахстан компании "Первый Бит" Жанболат Абилов.

Он добавил, что любой процесс, который можно описать в виде последовательности шагов, поддается автоматизации. Это не только ускоряет работу, но и минимизирует ошибки, повышая точность выполнения задач.

"Примером служит робот для обработки первичных документов в крупной ювелирной сети, который сверяет данные с базой поставок. Внедрение робота сократило время выполнения рутинных операций и освободило 10 сотрудников от ручной работы, уменьшив время сверки в 10-20 раз. В результате компания повысила качество работы и оптимизировала ресурсы", - сказал Абилов.

Что нужно для рывка?

Чтобы Казахстан догнал мировых лидеров в области складской автоматизации, необходима комплексная стратегия, включающая развитие ИТ-инфраструктуры и повышение доступности технологий для бизнеса. Важную роль играет подготовка квалифицированных специалистов, так как без грамотных кадров внедрение ИИ-решений может быть затруднено. Государственная поддержка в виде грантов и налоговых льгот также могла бы стимулировать компании инвестировать в современные технологии.

Инвестиции в ИИ-решения для складской логистики могут значительно повысить конкурентоспособность казахстанских компаний, а также ускорить доставку товаров и снизить затраты на логистику. Вопрос остается открытым: готовы ли игроки рынка и государственные структуры поддержать этот тренд и вложиться в развитие новых технологий, которые в будущем могут стать стандартом для всей отрасли?