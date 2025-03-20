В Казахстане теперь будут штрафовать не только владельцев ЭЦП, которые передали свою электронную подпись третьим лицам, но и тех, кто воспользовался чужой подписью. Однако дополнительных механизмов выявления нарушителей МЦРИАП не намерен вводить. Об этом сообщил председатель комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, ранее наказание предусматривалось только для тех, кто передавал свою ЭЦП. Однако практика показала, что в таких случаях ответственность должны нести обе стороны.

"Мы получаем ежегодно выписки из уголовных дел, отчеты ревизионных комиссий и ВАП. В этих документах часто фигурируют случаи передачи ЭЦП, особенно в хозяйственных правонарушениях. Теперь, если факт будет выявлен, ответственность понесут оба участника – и тот, кто передал подпись, и тот, кто ею воспользовался. Для физических лиц штраф составит 50 МРП," - пояснил глава комитета.

Абдикаликов также отметил, что граждане обеспокоены возможностью тотального мониторинга использования ЭЦП, но заверил, что такого контроля не будет.