Использование чужого ключа ЭЦП теперь карается законом
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
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Теперь за использование чужого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьими лицами грозит административный штраф, передаёт BaigeNews.kz. Это правило затронет не только аутсорсинговые компании, но и самих бухгалтеров.
Так, с 13 марта 2025 года вступает в силу новый пункт 6 статьи 640 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этому закону, использование чужого закрытого ключа ЭЦП будет караться штрафами:
- для физических лиц - 50 МРП (196 600 тенге на 2025 год);
- для малого бизнеса - 100 МРП (393 200 тенге);
- для среднего бизнеса - 150 МРП (589 800 тенге).