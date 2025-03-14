Теперь за использование чужого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьими лицами грозит административный штраф, передаёт BaigeNews.kz. Это правило затронет не только аутсорсинговые компании, но и самих бухгалтеров.

Так, с 13 марта 2025 года вступает в силу новый пункт 6 статьи 640 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этому закону, использование чужого закрытого ключа ЭЦП будет караться штрафами: