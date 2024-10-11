Использование бюджетных денег на строительство АЭС не исключают в Нацбанке

Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, могут ли для строительства АЭС взять деньги из Национального фонда. Он не исключает, что часть средств будет привлечена из бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос финансирования строительства (АЭС – Прим. ред.) мне кажется крайне важным. Есть технологии, есть кадры и есть финансы. В ходе переговоров с консорциумом, с кем бы то ни было, нам необходимо иметь какие-то козыри. Если мы ни технологии, ни кадры, ни финансы сами не даём, тогда наш переговорный курс ниже. Поэтому я, честно говоря, не исключал бы, что мы какие-то деньги сами профинансируем", – сказал Сулейменов на брифинге.

Но добавил, что говорить о финансах рано.

Ранее в Нацбанке прокомментировали вероятность того, что стоимость доллара достигнет 500 тенге.