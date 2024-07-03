Исполняющий обязанности президента Ирана прилетел в Казахстан
Сегодня, 23:12
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Сегодня, 23:12Сегодня, 23:12
80Фото: t.me/KZgovernment
Для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстан прилетел исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, передаёт BaigeNews.kz.
В аэропорту столицы делегацию встретил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.
Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС.
Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.