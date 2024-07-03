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Исполняющий обязанности президента Ирана прилетел в Казахстан

Сегодня, 23:12
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t.me/KZgovernment Сегодня, 23:12
Сегодня, 23:12
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Фото: t.me/KZgovernment

Для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстан прилетел исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту столицы делегацию встретил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС.  
Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.

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