Исполняющий обязанности президента Ирана прилетел в Казахстан

Для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстан прилетел исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту столицы делегацию встретил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.