Чиновника из отдела сельского хозяйства осудили в Семее

Судом №2 г.Семея рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемых – одного за получение и пятерых – в даче взятки, передаёт BaigeNews со ссылкой на единую пресс-службу судов региона.

"Судом установлено, что И.о. начальника отдела сельского хозяйства г.Семей получил взятки (от 4 тыс. до 25 тыс.тенге) от пятерых граждан за ускоренное оформление документов, содействие в предоставлении госуслуги по замене водительского удостоверения, содействие в получении государственного регистрационного номера повышенного спроса", - говорится в сообщении.

Вина подсудимых доказана их признательными показаниями, результатами специальных оперативных-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, выпиской банковского счета, протоколами осмотра документов.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали в полном объеме и просили суд назначить наказание в виде штрафа. Смягчающими обстоятельствами подсудимых признаны полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие у двоих малолетних детей. Отягчающим – у взяткополучателя признано совершение уголовного правонарушения, нарушив тем самым принятую им присягу.

"Суд признал и.о. начальника Отдела сельского хозяйства виновным по п.4 ч.3 ст.366 УК, ему назначено наказание – штраф 2,9 млн тенге (60-кратный сумме взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Взяткодатели признаны виновными и им назначено наказание штраф (15-кратный сумме взятки) – от 60 тыс. до 375 тыс.тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.