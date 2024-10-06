Исполнительный секретарь партии "AMANAT" проголосовал вместе с семьёй

Исполнительный секретарь партии "AMANAT" Даулет Карибек проголосовал на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Он призвал граждан к ответственности за будущее страны, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодняшний референдум – это не просто голосование по важному вопросу, это проявление новой политической культуры, где объединяются все слои общества. Принципиальная позиция Президента заключается в том, что решения должны приниматься самими гражданами, и этот референдум – яркий тому пример. Мы видим, как укрепляется демократическое сознание, и каждый казахстанец осознает свою ответственность за будущее страны. Принять участие в голосовании – это проявление патриотизма, и каждый из нас должен проявить активность, отдать свой голос и внести свой вклад в будущее Казахстана", – сказал он.

Он также отметил, что референдум наглядно доказывает эффективность концепции "Слышащего государства" и развитие демократических институтов в нашей стране.

Напомним, в Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Свой голос на референдуме отдал и Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов.