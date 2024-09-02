Исполненная акимом Усть-Каменогорска песня завирусилась в Казнете

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подарил горожанам песню на День Конституции. Видео душевного исполнения композиции разлетелось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Поющего акима сняли на видео очевидцы. На площади он исполнил песню "Сен келерсің" группы "МузАрт".

Горожанам так понравилось выступление, что некоторые из них даже стали танцевать.