Исполненная акимом Усть-Каменогорска песня завирусилась в Казнете
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
154Фото: акимат Усть-Каменогорска
Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подарил горожанам песню на День Конституции. Видео душевного исполнения композиции разлетелось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Поющего акима сняли на видео очевидцы. На площади он исполнил песню "Сен келерсің" группы "МузАрт".
Горожанам так понравилось выступление, что некоторые из них даже стали танцевать.
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