  • 2 Сентября, 16:48
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Исполненная акимом Усть-Каменогорска песня завирусилась в Казнете

Сегодня, 15:14
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акимат Усть-Каменогорска Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
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Фото: акимат Усть-Каменогорска

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подарил горожанам песню на День Конституции. Видео душевного исполнения композиции разлетелось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Поющего акима сняли на видео очевидцы. На площади он исполнил песню "Сен келерсің" группы "МузАрт".

Горожанам так понравилось выступление, что некоторые из них даже стали танцевать.

 

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