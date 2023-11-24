Исполнение предвыборной программы президента Казахстана: модернизация инфраструктуры и развитие регионов

В настоящее время в Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов: строится жильё, обновляются сети ЖКХ, повышается транспортно-логистический потенциал республики и запускаются новые производственные предприятия. Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". Primeminister.kz подводит итоги, каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы Главы государства за один год, передаёт BaigeNews.kz.

Продолжается активная работа по обеспечению более одного миллиона семей новым жильем к 2029 году. За 10 месяцев 2023 года построено более 13 миллионов квадратных метров.

В 2023 году выделено 5,4 миллиарда тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.

Утвержден Национальный проект "Доступный Интернет".

Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. Начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Всего в течение трёх лет будет построено более 1,3 тысячи километров железных дорог. До 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тысяч километров ж/д.

Ведётся работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в два раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний.

Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов.

АО "НК "QazaqGaz" ведётся строительство ГПЗ мощностью одного миллиарда кубометров в год на месторождении Кашаган. Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 миллиарада кубометров газа в год.