Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, занимающейся составлением карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых.

В этом году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для составления карт и разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана. Министр обсудил с иностранной делегацией варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании.