  • 27 Февраля, 14:01
  • BAIGENEWS

Испанцы приедут на разведку подземных вод на западе Казахстана

Разрабатываются карты для разведки месторождений.

Сегодня, 12:13
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: pixabay.com

Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, занимающейся составлением карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых.

В этом году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для составления карт и разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана. Министр обсудил с иностранной делегацией варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании.

"Эксперты обеих сторон прорабатывают этот вопрос. Детальная аэроэлектромагнитная съемка поможет в определении запасов подземных вод и их контуров", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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