Испанцы приедут на разведку подземных вод на западе Казахстана
Разрабатываются карты для разведки месторождений.
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Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, занимающейся составлением карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых.
В этом году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для составления карт и разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана. Министр обсудил с иностранной делегацией варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании.
"Эксперты обеих сторон прорабатывают этот вопрос. Детальная аэроэлектромагнитная съемка поможет в определении запасов подземных вод и их контуров", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.