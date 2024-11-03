Испанскую королевскую чету в Валенсии забросали грязью и камнями
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В результате наводнения, обрушившегося на Испанию, погибли уже 272 человека. Испанский король Фелипе VI и его жена Летисия намеревались посетить район наводнения в Валенсии, чтобы лично оценить ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Король и королева прибыли в Пайпорту вместе с премьер-министром Педро Санчесом и региональным президентом Карлосом Масоном.
Однако королевскую пару встретили не приветствием, а бросками грязи, камней, бутылок и палок. Их начали оскорблять, обвиняя в недостаточной помощи.
Королеву оскорбляли: "У тебя есть всё, а люди здесь умирают!", "У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!"
Охрана попыталась прервать визит и вывести короля в безопасное место — но безуспешно. Толпа не позволила королевской чете уйти. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль.
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