Испанскую королевскую чету в Валенсии забросали грязью и камнями

В результате наводнения, обрушившегося на Испанию, погибли уже 272 человека. Испанский король Фелипе VI и его жена Летисия намеревались посетить район наводнения в Валенсии, чтобы лично оценить ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Король и королева прибыли в Пайпорту вместе с премьер-министром Педро Санчесом и региональным президентом Карлосом Масоном.

Однако королевскую пару встретили не приветствием, а бросками грязи, камней, бутылок и палок. Их начали оскорблять, обвиняя в недостаточной помощи.

Королеву оскорбляли: "У тебя есть всё, а люди здесь умирают!", "У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!"

Охрана попыталась прервать визит и вывести короля в безопасное место — но безуспешно. Толпа не позволила королевской чете уйти. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль.