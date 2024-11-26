Испанский режиссер сериала "Бумажный дом" снимает фильм о Карлаге

Начались съёмки казахстанско-испанского фильма с рабочим названием "Перемирие" /La Tregua о Карлаге по эксклюзивному контракту с Netflix, передаёт BaigeNews.kz. Главный режиссёр картины – Мигель Анхель Вивас, известный многим зрителям по сериалу "Бумажный дом".

Ставку звёздный режиссёр сделал на мастерство актёров. Ключевые роли в новом фильме исполнят Мигель Эрран, ранее сыгравший Рио в телесериале "Бумажный дом", и Арон Пипер, воплотивший Андера Муньоса в драме "Элита", а также казахстанские актёры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

Атмосферу Карлага 1930–1950-х годов будут передавать костюмы, реквизит и декорации, для создания которых художники провели огромное количество времени в архивах и музеях.

Изначально снимать фильм собирались в Казахстане, но позже планы изменились. Миниатюрный Карлаг для съёмок построили близ испанского города Бильбао.

"Мы осознаём, что невозможно в точности воспроизвести всю обстановку, казахскую степь, но мы приложили максимум усилий. Наша команда изучила огромное количество документов, проделана колоссальная работа группой художников-постановщиков. Это был вызов, но мы сделали всё возможное, чтобы воссоздать кусочек Казахстана здесь, в Бильбао", – говорит Цезарь Бенитес, директор кинокомпании Plano a Plano, отвечающей за съёмки фильма.

"Перемирие" – первая работа для Netflix с активным участием казахстанских актёров, продюсеров, координаторов и других специалистов.

"Этот проект – важный шаг в развитии международного сотрудничества. Мы тщательно готовили его запуск, с акцентом на высоких стандартах и глобальном потенциале. В нынешних условиях, когда мир сталкивается с вызовами и поиском точек соприкосновения, такие проекты показывают, что искусство способно объединять", – отметил генеральный продюсер фильма Аманат Конакбаев.

Съёмки продлятся два с половиной месяца. Создатели рассчитывают показать готовую киноленту на крупнейших фестивалях категории А.