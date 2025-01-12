Под аплодисменты, залпы и музыку знаковый корабль ВМФ Испании "Хуан Себастьян Элькано" с принцессой Леонор на борту в качестве мичмана в субботу отправился в свое 97-е кругосветное путешествие. Это еще один этап военной подготовки, которую проходит наследница испанского престола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Леонор де Бурбон проведет на борту столетнего парусника шесть месяцев, она будет проходить военно-морскую подготовку вместе с 75 товарищами.

Их семьи, а также король и королева Испании Филипп VI и Летисия, прибыли в порт Кадиса, чтобы попрощаться с молодыми людьми, участвующими в экспедиции.

Принцесса вышла в море, следуя старой традиции королевского дома, как ее отец Филипп VI и дед Хуан Карлос I на борту корабля, пущенного на воду Альфонсо XIII. Присутствующие с восхищением провожали ее - в военной форме с семью рядами пуговиц, непоколебимо стоящей в строю вместе с ее спутниками.

После эмоционального прощания с королем и королевой, во время которого королева Летисия, как и другие матери и отцы, собравшиеся на набережной, была очень тронута, в полдень корабль отчалил. Не обошлось без слез и прощальных объятий. С борта корабля Леонор несколько раз помахала родителям своей шапочкой.

Учебное судно проследует через международные воды, пересекая Атлантику и заходя в ключевые порты Америки и Европы. По пути испанский парусник посетит такие города, как Рио-де-Жанейро, Майами и Лиссабон.

Это плавание будет способствовать развитию военно-морской дипломатии и укреплению культурных связей Испании с другими странами. Каждое плавание не только обучает будущих офицеров, но и укрепляет присутствие испанского флота в мире.