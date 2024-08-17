Испанка Паула Бадоса лишила Юлию Путинцеву четвертьфинала в США

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Путинцева встретилась с испанкой Паулой Бадоса (37-е место) и уступила ей ее — 4:6, 4:6. Таким образом, вторая ракетка Казахстана завершила выступление на турнире.

Напомним, в предыдущем матче Юлия Путинцева сотворила громкую сенсацию, выбив из турнира действующую чемпионку, американскую теннисистку Кори Гауфф (2-е место) — 6:4, 2:6, 6:4. Что касается призового фонда турнира в Цинциннати, то в этом году он составляет 3 211 715 долларов. Победительница заработает 523 485 долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков.